ACUM LIVE: Sepsi - Poli Iasi 0-0 | Rednic tinteste prima victorie pe banca moldovenilor! De la 17:00, Voluntari - Dinamo | Viitorul - Craiova, 20:00

14:16

Mircea Rednic cauta prima victorie pe banca lui Poli Iasi. In primul meci de la revenirea in Liga 1, Rednic a pierdut pe teren propriu cu Viitorul, scor 1-2. De partea cealalta, Sepsi a remizat in prima partida din 2020, 1-1 cu Hermannstadt.

Poli Iasi este pe locul 12 in Liga 1, cu 22 de puncte dupa 23 de etape, moldovenii nereusind sa ia niciun punct in ultimele 6 etape. Sepsi este pe locul 9, cu 29 de puncte.



De la 17:00, Dinamo merge in deplasare la Voluntari si este nevoita sa obtina cele trei puncte pentru a mai spera la un loc de play-off. De partea cealalta, Voluntari este codasa din Liga 1, cu doar 11 puncte in 23 de etape.



Viitorul - Craiova este ultimul meci al serii, programat la 20:00. Craiova este pe locul 3, cu 40 de puncte, in timp ce constantenii sun 2 locuri mai jos, cu 38 de puncte. Ambele echipe sunt implicate in lupta la play-off si ambele au reusit sa isi castige primul meci din 2020. Craiova s-a impus cu 3-1 in faza lui Gaz Metan in prima etapa din noul an, iar Viitorul a batut-o pe Poli Iasi la ea acasa cu 2-1.



Clasamentul Ligii 1