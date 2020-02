Dinamo inca spera la play-off! "Mai avem o sansa!" Ce spune antrenorul "cainilor" inaintea partidei cruciale de la Voluntari

"Alb-rosii" intalnesc duminica echipa lui Mihai Teja.

Desi situatia lui Dinamo este foarte complicata, antrenorul gruparii din Stefan cel Mare, Dusan Uhrin, a declarat la conferinta de presa premergatoare partidei cu Voluntari ca echipa sa trebuie sa lupte pentru accederea in play-off atat timp cat mai exista sanse matematice.



"Trebuie sa luptam pentru victorie pentru ca, indiferent ca avem sanse mici de a accede in play-off, trebuie sa profitam de ele, sa ne concentram mai mult decat am facut-o pana acum. O parte dintre jucatorii mei si-au pierdut concentrarea, iar acum trebuie sa fim focusati mult mai mult. Ultimele rezultate nu sunt prea bune pentru noi dar inca mai e o sansa mica si trebuie sa ne luptam pentru ea. Vrem sa castigam toate meciurile si pentru asta ne antrenam. Vrem sa dam tot ce aveam mai bun. Voluntari a evoluat bine in ambele partide pe care le-a avut. Mihai Teja e un antrenor foarte bun iar Voluntari joaca bine. In ultimele intalniri directe am avut meciuri grele cu ei, iar acum ma astept sa fie la fel de dificil. Jucatorii trebuie sa inteleaga ca pentru mine nu este suficient sa facem un meci bun. La fel si pentru Dinamo", a spus Uhrin.

Dinamo o intalneste pe Voluntari duminica, de la ora 17, pe stadionul "Anghel Iordanescu", in cadrul etapei 24 a Ligii 1.

"Cainii" se afla pe locul 8 in clasament cu 31 de puncte, 5 mai putine decat Botosani, ocupanta ultimei pozitii care duce in play-off. Dupa meciul cu Voluntari, Dinamo mai are de disputat 2 meciuri din sezonul regulat: acasa cu FCSB si in deplasare impotriva lui Gaz Metan Medias.