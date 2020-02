"E foarte bun, am vrut sa-l iau! Dar acum ce sa mai fac cu el?!" Becali despre ultima AROGANTA pe care putea sa i-o faca lui Dinamo! Ce spune de jucatorul propus la FCSB

Becali nu mai vrea un nou caz Gnohere, pe care i l-a suflat marii rivale de la Dinamo.

Patronul FCSB n-are nicio intentie sa-l aduca pe Fabbrini. "Ia 3 titluri la rand daca-l aduce", crede fostul sef LPF Dumitru Dragomir.

Becali recunoaste ca a fost interesat de transferul lui Fabbrini, insa a renuntat la idee dupa ce mijlocasul a parasit Romania, vara trecuta, pentru a semna cu TSKA Sofia.

"E foarte bun, am vrut sa-l iau si eu pe Fabbrini. Dar ce sa fac acum cu el? Sa-l pun in locul lui Tanase, Morutan, Coman? In locul cui? N-am in locul cui sa-l pun!", a spus Becali pentru www.sport.ro.

Patronul FCSB a vorbit si despre jocul cu Voluntari. E multumit de joc, dar ii cearta pe atacanti: ar fi vrut mai multe goluri.

"Faptul ca n-am dat nicio sansa adversarului, ca mingea a fost numai la noi... de asta sunt multumit. Dar de faptul ca nu ne-am distantat repede ca sa evitam ghinionul - nu sunt multumit. Sunt multumit de joc, dar trebuie sa marcam repede, sa evitam ghinionul. Am dorminat jocul de la inceput, mingea a fost numai la noi. Voluntari e o echipa care joaca fotbal, dar mingea a fost numai la noi", a comentat Becali.