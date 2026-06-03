Vladislav Blănuță (24 de ani) a fost transferat de Dinamo Kiev de la FCU Craiova pentru două milioane de euro în vara anului trecut, dar nu a prins suficiente minute la fosta campioană a Ucrainei. Acum, va fi pus pe lista de transferuri, după cum a confirmat și impresarul atacantului, Arcadie Zaporojanu.

În această perioadă nu ar exista oferte concrete pentru transferul lui Blănuță, ținând cont că a evoluat foarte puțin în ultima jumătate de an. Clubul ar prefera să-l cedeze definitiv și să scoată o bună parte din suma investită pentru această mutare.

Dinamo Kiev vrea să-l vândă pe Vladislav Blănuță

Din această vară, Blănuță va avea un salariu și mai mare la Dinamo Kiev, aspect care ar îngreuna o eventuală întoarcere în Superliga României, unde este dorit de Dinamo București. Pentru asta, atacantul trebuie să reducă semnificativ pretențiile financiare.

Cert este că Blănuță își dorește un transfer pentru a prinde mai multe minute, în contextul în care a bifat doar 11 meciuri la Kiev, majoritatea din postura de rezervă. Contractul său cu fosta campioană din Ucraina se întinde până în 2030.

”Deocamdată aparține lui Dinamo Kiev, nu sunt oferte pentru transfer. E și normal că nu sunt, dacă a jucat șase minute în ultima jumătate de an. Cam atât, nu e nicio noutate. (n.r. - Intenția clubului este de a-l vinde?) Da, de a-l transfera, de a-l vinde.

Eu nu am (n.r. - propuneri din România) . El are un anumit salariu la Dinamo Kiev, de la 1 iunie va avea un salariu și mai mare, pe care în România nu-l poate oferi nimeni.

Trebuie să vină inițiativa din partea fotbalistului, că vrea să lase din pretențiile financiare și vrea să joace. În acest moment, această discuție n-am avut-o cu Vlad”, a spus Arcadie Zaporojanu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Oleksandr Shovkovskyi, fostul antrenor al lui Dinamo Kiev: "Transferul lui Blănuță, probabil o greșeală"

Intervievat de presa din Ucraina, Oleksandr Shovkovskyi, fostul antrenor al lui Dinamo Kiev, a vorbit pe larg despre situația lui Blănuță și lasă de înțeles că evoluțiile sale puteau fi cu totul diferite dacă acesta ar fi mers în cantonamentul de pregătire alături de colegii săi, în vara anului trecut.

"Nu vreau să spun nimic acum, dar probabil transferul lui Blănuță a fost o greșeală. Sau poate că n-a fost, dar el a ajuns la echipă după ce sezonul începuse. Nu s-a antrenat cu noi și nu a înțeles cum merg lucrurile la noi. În plus, e vorba și de o perioadă de adaptare.

Nu orice transfer poate să fie de succes. I-am văzut calitățile lui Blănuță, dar el juca la o echipă unde era mai mult a doua variantă”, a spus Shovkovskyi, potrivit UA-Football.