Dacă va ajunge în cupele europene, Dinamo vrea să-și întărească lotul și pregătește deja câteva mutări importante. Printre ”țintele” conducerii este și un atacant, pe care ”roș-albii” au mai încercat să-l transfere și în precedentele perioade de mercato.

Vladislav Blănuță (24 de ani) a fost transferat de Dinamo Kiev de la FCU Craiova pentru două milioane de euro în vara anului trecut, dar nu a prins suficiente minute la fosta campioană a Ucrainei, motiv pentru care se ia serios în calcul un transfer pentru internaționalul român.

Dinamo îl vrea pe Vladislav Blănuță! Impresarul anunță zile decisive la Kiev

Din informațiile PRO TV și Sport.ro, Dinamo va încerca din nou pista Blănuță, dar mai multe detalii se vor afla după încheierea acestui sezon. Dinamo Kiev a câștigat Cupa Ucrainei și este sigură de participarea în Europa League, dar mai are o etapă de disputat în campionat, acolo unde este pe locul patru.

În următoarele zile, atacantul va purta o discuție cu antrenorul Igor Kostyuk și cu pratronul Igor Surkis, iar atunci se va decide și viitorul lui Blănuță la fosta campioană a Ucrainei, anunță impresarul fotbalistului, Arcadie Zaporojanu.

„După meciul de mâine, conducerea clubului va discuta cu fotbalistul, cu antrenorul principal și va lua o decizie. Dar asta se va întâmpla la finele sezonului, încă nu a terminat sezonul. Undeva pe marți-miercuri se va face 'totalul' și vor avea discuția în trei, patronul, antrenorul și fotbalistul.

(n.r. Ce șanse are Dinamo pentru transfer?) Nu știu, nu pot să spun acum. A fost în vară, în perioada de transferuri, acum nu. Nu pot să vă dau detalii concrete că nu le am. În aceste două zile nu se decide nimic, nici ei nu au un răspuns”, a spus Arcadie Zaporojanu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Cert este că jucătorul își dorește să prindă mai multe minute, în contextul în care a bifat doar 11 meciuri, majoritatea din postura de rezervă. Blănuță are un contract valabil până în 2030 cu Dinamo Kiev, astfel că varianta unui împrumut ar putea fi cea mai probabilă.

Zeljko Kopic: ”Clubul progresează”

În cursul zilei de miercuri, LPF a anunțat când se vor disputa meciurile de la baraj. FCSB și FC Botoșani se vor înfrunta pe 24 mai, duminică, de la ora 20:30, pe stadionul din Ghencea, iar câștigătoarea va da piept cu Dinamo cinci zile mai târziu, pe arena ”Arcul de Triumf”.

Finala barajului pentru cupele europene se va disputa vineri, 29 mai, de la ora 20:30. Cel mai probabil, meciul se va disputa cu un stadion plin, având în vedere că micuța arenă de lângă Mănăstirea Cașin dispune de doar 7.500 de locuri.

”Da, da (n.r. - Dacă va fi un an reușit cu Conference League). Ceea ce simt acum este că clubul progresează, suntem din ce în ce mai buni, suntem mai competitivi, iar dacă vom juca în cupele europene în sezonul următor va fi un succes, pentru moment”, a spus Kopic, la conferința de presă de după Dinamo - CFR Cluj 0-0.