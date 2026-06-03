Așa cum menționează forul condus de Răzvan Burleanu, evaluarea echipelor eligibile pentru sezonul 2026-2027 al Superligii României s-a realizat în baza a opt indicatori: lichiditatea, solvabilitatea, profitabilitatea, nivelul costurilor salariale, fluxul de numerar operațional, dependența de anumite surse de venit și perspectivele financiare pe termen scurt.

Astfel, există cluburi cu ”situație financiară excelentă”, altele cu ”situație financiară bună” și șapte cluburi cu ”situație financiară de îmbunătățit”. În ultima categorie se încadrează, surprinzător pentru opinia publică, și Dinamo, care a ieșit din insolvență în urmă cu un an și de o bună perioadă de timp a scăpat de problemele financiare care au chinuit clubul în trecut.

Dan Gătăianțu, prima reacție după raportul publicat de FRF: ”Nu există motive de îngrijorare”

Pentru o imagine mai clară asupra situației financiare a clubului, Sport.ro a luat legătura cu Dan Gătăianțu, președintele Consiliului de Administrație și CFO-ul lui Dinamo (Chief Financial Officer - director financiar). Oficialul a explicat totul cu lux de amănunte și oferă asigurări că nu există motive de îngrijorare pentru suporteri.

„FRF a introdus o metodologie nouă prin implementarea de opt indicatori care se calculează la finalul unui an, pentru a evalua acest raport financiar pe care ei l-au publicat. Acești opt indicatori au la bază niște indicatori financiari, cum este, de exemplu, rezultatul net al clubului, capitalurile proprii și așa mai departe.

În momentul actual al proiectului, este cumva normal ca acești indicatori să reiasă așa pentru Dinamo, având în vedere că societatea a ieșit din insolvență anul trecut, având în vedere că am făcut o pierdere de 25 de milioane de lei în anul 2025, am și vorbit destul de mult despre asta. Este o reflecție a intenției și dorinței acționarilor de a reinvesti în ceea ce înseamnă creșterea administrativă și sportivă a lui Dinamo.

(n.r. - Deci nu există niciun motiv de îngrijorare?) Nu există acest motiv de îngrijorare, este o reflecție corectă a momentului actual al acestui proiect și este o reflecție a susținerii acționarilor pentru acest proiect”, a spus Gătăianțu, în exclusivitate pentru Sport.ro.