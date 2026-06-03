Așa cum menționează forul condus de Răzvan Burleanu, evaluarea echipelor eligibile pentru sezonul 2026-2027 al Superligii României s-a realizat în baza a opt indicatori: lichiditatea, solvabilitatea, profitabilitatea, nivelul costurilor salariale, fluxul de numerar operațional, dependența de anumite surse de venit și perspectivele financiare pe termen scurt.
Astfel, există cluburi cu ”situație financiară excelentă”, altele cu ”situație financiară bună” și șapte cluburi cu ”situație financiară de îmbunătățit”. În ultima categorie se încadrează, surprinzător pentru opinia publică, și Dinamo, care a ieșit din insolvență în urmă cu un an și de o bună perioadă de timp a scăpat de problemele financiare care au chinuit clubul în trecut.
Dan Gătăianțu, prima reacție după raportul publicat de FRF: ”Nu există motive de îngrijorare”
Pentru o imagine mai clară asupra situației financiare a clubului, Sport.ro a luat legătura cu Dan Gătăianțu, președintele Consiliului de Administrație și CFO-ul lui Dinamo (Chief Financial Officer - director financiar). Oficialul a explicat totul cu lux de amănunte și oferă asigurări că nu există motive de îngrijorare pentru suporteri.
„FRF a introdus o metodologie nouă prin implementarea de opt indicatori care se calculează la finalul unui an, pentru a evalua acest raport financiar pe care ei l-au publicat. Acești opt indicatori au la bază niște indicatori financiari, cum este, de exemplu, rezultatul net al clubului, capitalurile proprii și așa mai departe.
În momentul actual al proiectului, este cumva normal ca acești indicatori să reiasă așa pentru Dinamo, având în vedere că societatea a ieșit din insolvență anul trecut, având în vedere că am făcut o pierdere de 25 de milioane de lei în anul 2025, am și vorbit destul de mult despre asta. Este o reflecție a intenției și dorinței acționarilor de a reinvesti în ceea ce înseamnă creșterea administrativă și sportivă a lui Dinamo.
(n.r. - Deci nu există niciun motiv de îngrijorare?) Nu există acest motiv de îngrijorare, este o reflecție corectă a momentului actual al acestui proiect și este o reflecție a susținerii acționarilor pentru acest proiect”, a spus Gătăianțu, în exclusivitate pentru Sport.ro.
Cum se clasifică echipele din Superligă în raportul financiar FRF:
Situație financiară excelentă:
- Universitatea Cluj
- Corvinul Hunedoara
- FCSB
Aceste cluburi au înregistrat cele mai bune rezultate în cadrul analizei efectuate pe baza indicatorilor prevăzuți de regulament, demonstrând un nivel ridicat de stabilitate și sustenabilitate financiară.
Situație financiară bună:
- Universitatea Craiova
- Oțelul Galați
- Csikszereda
- Farul Constanța
- Rapid București
- Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
Cluburile incluse în această categorie prezintă indicatori financiari care reflectă un nivel bun de stabilitate și capacitatea de a-și susține activitatea curentă în condiții normale de funcționare.
De remarcat este faptul că mai multe cluburi care în ultimii ani au investit constant în infrastructură, academii sau loturi de jucători se regăsesc în această categorie, confirmând existența unor baze financiare solide.
Situație financiară de îmbunătățit:
- FC Voluntari
- FC Argeș
- CFR Cluj
- Petrolul Ploiești
- UTA Arad
- Dinamo București
- FC Botoșani
Încadrarea în această categorie nu reprezintă o sancțiune și nu influențează direct dreptul de participare în competiții. Ea indică însă faptul că, la data de 31 decembrie 2025, anumite elemente analizate de sistemul de evaluare financiară au generat rezultate inferioare față de celelalte cluburi din eșantion.
Urmează o majorare de capital la Dinamo! AGA e programată la finalul lui iunie
Înainte de startul noului sezon din Superliga României, acționarii pregătesc o majorare de capital după Adunarea Generală programată la finalul acestei luni. Pe lângă suma de 3,5 milioane de euro cu care va fi majorat capitalul social, așa cum au scris colegii de la ProSport, Gătăianțu anunță și o altă mișcare importantă.
Mai exact, banii virați în club cu nota de împrumut, în valoare totală de 80 de milioane de lei (aproximativ 15 milioane de euro), vor fi propuși pentru ”convertirea” în capital social.
„Unii din indicatorii care se evaluează sunt în relație cu valoarea capitalului propriu al societății. La finalul anului 2025, acesta era ușor negativ la Dinamo. Noi am implementat între timp o mișcorare de capital, iar acum pregătim majorarea de capital aferentă, am și trimis convocatorul către acționari săptămâna trecută. În presă s-a vorbit despre această valoare de 3,5 milioane de euro, care este, într-adevăr, valoarea care reiese din acel convocator, unde vorbim doar despre impactul asupra capitalului social al societății.
În realitate, de fapt, noi dorim să facem o convertire de împrumuturi de la Red&White și APCH într-o valoare mult mai mare, de aproximativ 80 de milioane de lei, dintre care partea de 18 milioane (n.r. - de lei) propusă pentru a fi majorare de capital social. Diferența va fi o primă de emisiune. Valoarea care o să fie efectiv convertită din datorii în capitalul propriu al lui Dinamo o să fie mult mai mare, n-o să fie de 18 milioane, o să fie de 80 de milioane”, a mai punctat CFO-ul clubului Dinamo.
Structura acționariatului de la Dinamo:
- Red&White 2022 Management – 80,77%
- Asociația Peluza „Cătălin Hîldan” – 12,06%
- Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo – 7,03 %
- Lotus Perfect (Dorin Șerdean) – 0,1%
- Asociația Dinamo- Socios – 0,024%
- Cionca Andrei Valentin – 0,0068%
- Sorin Preda – 0,0068%