Vlad, TITULAR peste noapte in poarta FCSB-ului! Care au fost rezultatele ros-albastrilor in acest sezon cu "Ceausescu" titular

Andrei Vlad va reveni titular in poarta FCSB-ului din etapa viitoare.

Gigi Becali a spus in direct la PRO X ca Balgradean nu va mai prinde niciun minut la echipa lui, dupa ce a semnat cu CFR Cluj fara sa anunte.

Vlad (20 de ani) va reveni in poarta FCSB-ului, in ciuda prestatiilor sub asteptari pe care le-a avut cand a jucat.

Vlad a aparat poarta ros-albastrilor in 8 partide din acest sezon de Liga 1, iar FCSB a pierdut 5 dintre aceste meciuri, s-a impus de doua ori si a obtinut o remiza.

Ultimul meci in care portarul de 20 de ani a aparat a fost in remiza cu Chindia, scor 1-1.

FCSB o intalneste pe Hermannstadt in deplasare in Cupa Romaniei, joi, ora 20:00.

Tweet Gigi Becali FCSB Andrei Vlad Citeste si: Tragerea la sorti a grupelor Nations League: marti, 18:30, IN DIRECT LA PRO X si pe www.sport.ro!