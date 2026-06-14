Clubul din Emiratele Arabe Unite se mândrește cu venirea lui Cosmin Olăroiu pe banca tehnică. La o zi după ce au anunțat semnarea contractului, oficialii grupării Al-Jazira au postat o nouă fotografie cu tehnicianul român pe rețelele de socializare. Imaginea a fost însoțită de un text prin care conducerea își arată încrederea față de noul proiect sportiv.
„Cosmin Olăroiu... începutul unei noi ere în mândria din Abu Dhabi”, au transmis reprezentanții lui Al-Jazira în mediul online.
Contract pe doi sezoane și buget impresionant
Instalarea antrenorului român a fost confirmată oficial în urmă cu o zi. Românul are ca obiectiv „renașterea” sportivă a clubului și readucerea echipei în lupta pentru trofee. Olăroiu a parafat cu Al-Jazira o înțelegere valabilă până în anul 2028.
Pentru a-l aduce la echipă, șeicii i-au oferit un contract care îl plasează în topul celor mai bine plătiți tehnicieni din prima ligă a Emiratelor Arabe Unite. Românul va încasa un salariu de șase milioane de dolari pe an, echivalentul a 500.000 de dolari lunar.