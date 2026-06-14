Clubul din Emiratele Arabe Unite se mândrește cu venirea lui Cosmin Olăroiu pe banca tehnică. La o zi după ce au anunțat semnarea contractului, oficialii grupării Al-Jazira au postat o nouă fotografie cu tehnicianul român pe rețelele de socializare. Imaginea a fost însoțită de un text prin care conducerea își arată încrederea față de noul proiect sportiv.

„Cosmin Olăroiu... începutul unei noi ere în mândria din Abu Dhabi”, au transmis reprezentanții lui Al-Jazira în mediul online.