FOTO Ce a apărut pe contul lui Al-Jazira la o zi de la numirea lui Cosmin Olăroiu

Ce a apărut pe contul lui Al-Jazira la o zi de la numirea lui Cosmin Olăroiu Fotbal extern Olaroiu becali
SPORT.RO
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Arabii au publicat o nouă imagine cu antrenorul român Cosmin Olăroiu, cu un mesaj scurt, la 24 de ore după oficializarea mutării.

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Emiratele Arabe UniteCosmin Olaroiual jazira
Din articol

Clubul din Emiratele Arabe Unite se mândrește cu venirea lui Cosmin Olăroiu pe banca tehnică. La o zi după ce au anunțat semnarea contractului, oficialii grupării Al-Jazira au postat o nouă fotografie cu tehnicianul român pe rețelele de socializare. Imaginea a fost însoțită de un text prin care conducerea își arată încrederea față de noul proiect sportiv.

„Cosmin Olăroiu... începutul unei noi ere în mândria din Abu Dhabi”, au transmis reprezentanții lui Al-Jazira în mediul online.

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Olaroiu becali
Olaroiu tragere la sorti
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Contract pe doi sezoane și buget impresionant

Instalarea antrenorului român a fost confirmată oficial în urmă cu o zi. Românul are ca obiectiv „renașterea” sportivă a clubului și readucerea echipei în lupta pentru trofee. Olăroiu a parafat cu Al-Jazira o înțelegere valabilă până în anul 2028.

Pentru a-l aduce la echipă, șeicii i-au oferit un contract care îl plasează în topul celor mai bine plătiți tehnicieni din prima ligă a Emiratelor Arabe Unite. Românul va încasa un salariu de șase milioane de dolari pe an, echivalentul a 500.000 de dolari lunar.

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