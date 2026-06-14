Zie Diabate a semnat! Unde a ajuns să joace fostul dinamovist la 37 de ani

Fostul fundaș al lui Dinamo, ajuns la 37 de ani, continuă să joace și a semnat cu o nouă echipă din Franța.

Ivorianul evoluează din septembrie 2025 pentru ES Doubs, formație din ligile regionale ale Franței.

La momentul redactării acestui articol, echipa ocupă locul 6 în Grupa F din BFC Regional 3, cu 32 de puncte.

Lupta pentru podium este extrem de strânsă, ES Doubs fiind la doar două puncte de poziția a treia.

Zie Diabate a lăsat o impresie bună în Ștefan cel Mare

Adus în 2007 de Mircea Rednic, fundașul stânga a început la echipa secundă a lui Dinamo, înainte să facă pasul către prima formație.