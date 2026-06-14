Zie Diabate a semnat! Unde a ajuns să joace fostul dinamovist la 37 de ani

Zie Diabate a semnat! Unde a ajuns să joace fostul dinamovist la 37 de ani Fotbal extern
SPORT.RO
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Timpul trece, dar Zie Diabate refuză să renunțe la fotbal. 

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Zie DiabateDinamoMinunea de la LiberecES Doubs
Din articol

Fostul fundaș al lui Dinamo, ajuns la 37 de ani, continuă să joace și a semnat cu o nouă echipă din Franța.

Ivorianul evoluează din septembrie 2025 pentru ES Doubs, formație din ligile regionale ale Franței. 

La momentul redactării acestui articol, echipa ocupă locul 6 în Grupa F din BFC Regional 3, cu 32 de puncte.

Lupta pentru podium este extrem de strânsă, ES Doubs fiind la doar două puncte de poziția a treia.

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Adus în 2007 de Mircea Rednic, fundașul stânga a început la echipa secundă a lui Dinamo, înainte să facă pasul către prima formație. 

În tricoul „câinilor”, a strâns 67 de meciuri în Liga 1 și a făcut parte din lotul care a reușit celebra calificare în grupele Europa League după „Minunea de la Liberec”, din 2009.

În ianuarie 2012, după patru ani și jumătate petrecuți în România, Diabate a făcut pasul în Ligue 1, fiind transferat de Dijon pentru aproximativ 500.000 de euro.

Cariera sa a continuat apoi în Franța, Belgia, Iran, Elveția și din nou Franța. A evoluat pentru cluburi precum Dijon, Standard Liege, KAA Gent, AC Ajaccio, Nîmes sau Chamois Niort.

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