Cele două cluburi se vor regăsi în etapa cu numărul 27 din Superliga României. Ultima dată când CFR Cluj și Dinamo s-au luptat a fost în octombrie 2023, în manșa tur a sezonului regulat, moment în care echipele au împărțit punctele, după un 1-1.

Adi Mutu, mesaj pentru Dinamo înainte de meciul direct: ”Asta nu schimbă cu nimic!”

Adrian Mutu, antrenorul ardelenilor, se bucură înainte de înfruntarea directă că Dinamo București a revenit la finele stagiunii trecute în primul eșalon și constată faptul că Superliga României are nevoie de o echipă de tradiție precum cea a ”câinilor”.

De asemenea, Adi Mutu susține că va fi un meci special și crede că fanii dinamoviști îl vor primi bine. Antrenorul a evoluat în timpul carierei sale fotbalistice la Dinamo, dar ca antrenor a stat pe banca tehnică a rivalilor din Giulești, Rapid București.

”(n.r. despre cum o să îl primească fanii lui Dinamo) Cred că bine. Nu ar avea de ce să mă primească altfel, cât am fost acolo am câştigat cu Dinamo. Fotbalul românesc are nevoie de Dinamo, e bine pentru noi să rămână în Liga I. Mă bucur că au revenit şi sper să continue în Liga I.

Întotdeuna când am jucat împotriva lui Dinamo a fost un meci special, dar asta nu schimbă cu nimic că sunt profesionist şi îmi fac treaba. E o echipă de tradiţie”, a spus Adi Mutu.

CFR Cluj și Dinamo, în campionat

După 26 de etape disputate, CFR Cluj completează podiumul cu 45 de puncte. 13 victorii, șase rezultate de egalitate și șapte înfrângeri au însemnat ardelenii.

De cealaltă parte, Dinamo se află în ”zona fierbinte” a clasamentului, pe locul 15, cu 22 de puncte. Șase victorii, patru remize și 16 eșecuri au înregistrat ”câinii roșii”.