Va juca FCSB pe noul stadion din Ghencea?! Ministerul Apararii Nationale a lamurit situatia: raspunsul oficialilor pentru Gigi Becali

Stadionul Ghencea prinde contur si va gata pentru a gazdui meciuri in acest an.

Mai multe voci din fotbalul romanesc au spus ca FCSB va reveni in Ghencea odata cu finalizarea noii arene si reprezentantii Ministerului Apararii Nationale au venit cu un raspuns oficial.

Decizia reprimirii FCSB-ului in Ghencea ii va apartine exclusiv clubului CSA Steaua, spun oficialii MApN:

"Dupa finalizarea obiectivului de investitii, stadionul Steaua - Ghencea va intra in proprietatea Ministerului Apararii Nationale si in administrarea Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti", a transmis MApN pentru ziare.com.

In conditiile in care CSA Steaua se ocupa de administratia stadionului si va decide daca o va reprimii pe FCSB in Ghencea, sansele ca echipa lui Gigi Becali sa joace din nou acolo se reduc dramatic.

CSA Steaua este in conflict deschis cu societatea lui Gigi Becali, fiind inregistrate de-a lungul timpului mai multe dosare in instanta.

