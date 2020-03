"Asta s-a intamplat!" Dezvaluiri de ultim moment ale atacantului croat pe care Gigi Becali l-a vrut la FCSB in iarna! De ce a picat totul

De ce a picat transferul atacantului croat la FCSB.

Atacantul ofertat in iarna de FCSB, Ante Vukusic, a vorbit in presa din Slovenia despre intereul pe care l-au avut ros-albastrii pentru el si spune de ce transferul sau la vicecampioana Romaniei a picat.

Gigi Becali a incercat sa il aduca pe atacantul croat, care evolueaza in prezent la Olimpija Lublijana, din cauza faptului ca FCSB avea la acea vreme un singur atacant veritabil in echipa. In cele din urma, Gigi Becali a decis sa il aduca la echipa pe atacantul roman, Adrian Petre, de la Esbjerg.



"Am avut discutii in iarna cu FCSB. Am mai discutat si cu echipe din Polonia, insa n-a fost nicio oferta care sa ma satisfaca. N-am vrut sa iau o decizie pripita. Presedintele si cu mine am cazut de acord, stie ca am 28 de ani, ca am ambitie, asa ca nu va fi nicio problema daca mai apare vreo oferta", a spus Ante Vukusic, potrivit Nogomania.

Tweet Gigi Becali FCSB Ante Vukusic Citeste si: Tragerea la sorti a grupelor Nations League: marti, 18:30, IN DIRECT LA PRO X si pe www.sport.ro!