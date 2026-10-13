Dinamo este liderul din Superliga cu 26 de puncte după primele 11 etape și se află la două, respectiv trei „lungimi” de locurile doi și trei, ocupate de Rapid, respectiv Universitatea Craiova.

„Câinii” vin după succesul din deplasarea de la Sf. Gheorghe, scor 2-0, cu Sepsi din etapa trecută.

Răzvan Patriche știe de ar avea nevoie Dinamo ca să fie de neoprit

Fostul jucător de la Dinamo a vorbit despre startul excelent de sezon al formației roș-albe din campionat și a explicat că totul se datorează strategiei corecte pe care a urmat-o conducerea clubului.

Răzvan Patriche este de părere că Dinamo ar putea să deveni și mai puternică în momentul în care noul stadion din Ștefan ce Mare va fi gata.

„Nu este surprinzător, pentru că Dinamo a făcut lucrurile cum trebuie. A construit, a consolidat, iar acum se văd rezultatele.

Cred că toate lumea așteaptă să se termine lucrările la stadion, pentru că ar fi un Dinamo și mai puternic și cred că ar câștiga tot”, a spus Răzvan Petriche, în exclusivitate pentru PRO TV.

Ce echipe vede MM Stoica în play-off: „Sunt patru. Aproape imposibil să nu prindă”

Oficialul roș-albaștrilor le-a indicat pe Dinamo, Rapid, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. În opinia sa, cele patru formații au un avantaj important, iar celelalte echipe vor lupta pentru ultimele două poziții disponibile.

„E la lupta la play-off CFR-ul, sunt patru echipe în play-off la momentul ăsta: Dinamo, Rapid, Universitatea Craiova și U Cluj. Este aproape imposibil, în opinia mea, să nu prindă locul și mai sunt două locuri”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Oficialul FCSB a făcut referire și la CFR Cluj, care păstrează șanse de calificare după victoria cu 1-0 obținută în deplasare, pe terenul lui FC Argeș.