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Prima partidă este programată pe 27 martie, la Tallinn, de la ora 19:00, în timp ce returul se va disputa pe 30 martie, pe Arena Națională, de la 21:45. România a încheiat perioada cu Gică Hagi pe bancă cu două victorii, un egal și cinci înfrângeri. Succesele au venit în amicalul cu Țara Galilor, scor 2-1, și în duelul oficial cu Polonia, tot 2-1. În schimb, eșecul cu 0-6 în fața polonezilor și înfrângerea cu Bosnia, scor 1-2, au lăsat urme. În perspectiva „dublei” cu Estonia, Sport.ro a stat de vorbă cu fostul internațional Cosmin Bărcăuan. Fostul fundaș de la Dinamo, Universitatea Craiova, Șahtior Donețk și PAOK Salonic a vorbit despre situația naționalei, dar și despre criticile primite de Gică Hagi. Acesta consideră că selecționerul nu merită tratamentul la care a fost supus și susține că problemele României țin, în primul rând, de calitatea jucătorilor. „M-am bucurat, să știi că m-am bucurat pentru reușita lor. În primul rând, m-am bucurat pentru Hagi. Săracul a încercat... Au fost prea multe palme pentru el, înțelegi? Pe final a arătat okay echipa. Știi ce m-a bucurat pe mine? Am văzut dăruire, am văzut altă atitudine. Orice minute contează, când vezi chestii din astea, să știi că pe mine mă bucură. Cel mai mult m-am bucurat pentru Hagi. Cel mai mult m-am bucurat pentru el, că nu merita tot ce se întâmplă. E păcat”, a declarat Bărcăuan pentru Sport.ro.

Cosmin Bărcăuan: „Problema este la jucători!” Întrebat dacă Gică Hagi este selecționerul potrivit pentru România, fostul fundaș a atras atenția asupra unei probleme mai ample. Bărcăuan consideră că schimbările repetate de antrenori nu vor rezolva situația dacă nivelul fotbaliștilor rămâne același. „Băi, frate, hai să-ți spun ceva. «Că ăla nu e bun, Lucescu nu e bun, Pițurcă nu e bun, Hagi nu e bun», păi niciunul nu e bun? Păi vezi? Problema este la jucători! Dacă n-ai de unde... Astea sunt rezultatele! Poate să vină patru antrenori, dar ăștia sunt! Ăștia sunt, cu ăștia defilăm! Și încercăm din asta să-i facem să puște. Ai încercat tot felul, pe toată lumea, dar dacă nu ai materie primă, e greu, frate!”, a explicat fostul internațional. Bărcăuan a identificat și un alt aspect care l-a deranjat în jocul „tricolorilor”: lipsa de încredere, în special la fundașii centrali și la mijlocași. „Nu-i comentezi, tocmai asta e, vorbim strict de calitate. Poți să-i ceri la calitățile lui, nu poți să-i ceri ceva mai mult. Poți să construiești ceva pe niște calități pe care le au ei, dar vezi că e greu, nu e ușor! Tu, fundaș central, ai mingea la picior... Acum, să mă ierte Dumnezeu, frate! Tu, fundaș central cu mingea la picior, fără presiune, fără nimic, să o dai în aut? Nu dai lung de linie? Băi, frate... Asta arată frică! Acum, frica... Ai o dată frică, mai ai o dată frică, dar tot timpul ți-e frică? Înseamnă că... Nu știu! Duci piciorul strâmb. E vorba de calitate, nu o mai dau la sucit. E vorba de calitate, frate! Ăștia sunt!”, a spus acesta.

Naționala României, 2004. Bărcăuan este al doilea din rândul de sus, de la stânga la dreapta. Avertisment înaintea barajului cu Estonia Chiar dacă România pornește cu prima șansă pe hârtie în fața Estoniei, Cosmin Bărcăuan nu consideră că rezultatul este garantat. Fostul internațional se teme că presiunea unui meci cu miză poate accentua problemele de încredere pe care le-a observat în jocul echipei naționale. „Teoretic, nu există șansa să ne bată ăia. Teoretic! Dar, având în vedere și presiunea, pe lângă faptul că-ți tremură glezna când dai o pasă laterală sau în lung de linie, vine și presiunea. Am văzut lipsa asta de încredere mai ales la linia din spate și din mijloc, le e frică să ia mingea, să se ducă vertical pe poartă... Pase laterale și în spate! Asta e frică! Mai ales cu presiunea meciului, adică importanța meciului, nu știu... Teoretic, ar trebui să-i batem! Doar teoretic! Din păcate, nu poți să o iei doar pe hârtie! Teoretic e așa, practic nu e așa! Mingea e rotundă! Ai văzut ce a pățit Grecia? Păi? Grecii, și vorbim de lot calumea la greci! Uite ce pățești!”, a avertizat Bărcăuan. „Teoretic, n-am avea voie să pierdem. Și pe noi, dacă ne trezești acuma la 48 de ani și jucăm cu ei și ne facem echipă națională, scoatem un «X» acolo!”, a încheiat fostul stoper. Cine este Cosmin Bărcăuan Născut pe 5 august 1978, la Oradea, Cosmin Bărcăuan a început fotbalul la FC Bihor, dar s-a remarcat în tricoul lui Dinamo, alături de care a câștigat două Cupe ale României. Ulterior, a ajuns la Șahtior Donețk, unde a lucrat cu Mircea Lucescu și a evoluat în Liga Campionilor. A mai jucat în Grecia, la PAOK Salonic și OFI Creta, dar și în Rusia. Pentru echipa națională a României a strâns opt selecții și a marcat două goluri. A înscris chiar la debut, într-o victorie cu Iugoslavia. După retragerea din activitate, Bărcăuan a intrat în antrenorat. A lucrat în ligile inferioare din Grecia și la echipa secundă a lui Olympiacos, iar ulterior a ocupat și funcția de scouter la FC Voluntari.

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