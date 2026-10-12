Atacantul român Valentin Costache a marcat un gol pentru Noah FC, care a învins-o pe Sardarapat cu scorul de 5-1, duminică, în deplasare, în etapa a noua a campionatului de fotbal al Armeniei.

Valentin Costache a marcat pentru Noah FC

Costache a fost titular şi a marcat al treilea gol al oaspeţilor (45), fiind înlocuit în min. 67. Acesta a fost primul gol marcat de Costache în actualul campionat.

Celelalte goluri ale oaspeţilor au fost reuşite de Mario Gonzalez (13), David Sualehe (44), Marin Jakolis (76) şi Marko Lazetic (84). Pentru învinşi a punctat Levon Petrosian (90+5 - penalty).

Noah FC este lider, cu 27 de puncte (maximum), urmată de Ararat-Armenia, 20 puncte, etc.