Mamoudou Karamoko are două goluri și două pase decisive în șapte meciuri din SuperLiga. Atacantul în vârstă de 26 de ani este cotat la 750.000 de euro și a devenit un om important pentru echipa lui Nuno Campos.

Patriche consideră că winger-ul este un fotbalist cu calități peste nivelul obișnuit al campionatului, dar spune că acesta are nevoie de o abordare potrivită din partea antrenorului.

Răzvan Patriche, dat pe spate de Karamoko: „Calitate peste media Ligii 1”

„Oricum, nu prea a jucat pe postul lui Musi (n.r. - Alexandru Musi). El nu este atacant, Musi joacă mai mult în bandă. Dar a făcut meciuri bune. Nici Karamoko nu este atacant, îl văd tot în bandă. Este un jucător bun, de calitate peste media Ligii 1, dar trebuie să știi cum să îl iei, pentru că e mai copilăros”, a spus Patriche la Fața la Joc.

Karamoko a ajuns la Dinamo în vara lui 2025, după despărțirea de FC Copenhaga. Gruparea din Ștefan cel Mare a plătit 400.000 de euro pentru transferul său. Francezul a mai trecut în carieră pe la LASK, Wolfsburg 2, Strasbourg, Ujpest și Fehervar.