EXCLUSIV Răzvan Patriche, dat pe spate de un dinamovist: „Calitate peste media Ligii 1”

Răzvan Patriche, dat pe spate de un dinamovist: „Calitate peste media Ligii 1” Superliga
SPORT.RO
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Răzvan Patriche a vorbit la „Fața la Joc”, emisiunea prezentată de Costin Ștucan și Cătălin Oprișan, despre startul bun de sezon al lui Dinamo și despre unul dintre jucătorii care s-au remarcat în tricoul „câinilor”.

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Din articol

Mamoudou Karamoko are două goluri și două pase decisive în șapte meciuri din SuperLiga. Atacantul în vârstă de 26 de ani este cotat la 750.000 de euro și a devenit un om important pentru echipa lui Nuno Campos.

Patriche consideră că winger-ul este un fotbalist cu calități peste nivelul obișnuit al campionatului, dar spune că acesta are nevoie de o abordare potrivită din partea antrenorului.

Răzvan Patriche, dat pe spate de Karamoko: „Calitate peste media Ligii 1”

„Oricum, nu prea a jucat pe postul lui Musi (n.r. - Alexandru Musi). El nu este atacant, Musi joacă mai mult în bandă. Dar a făcut meciuri bune. Nici Karamoko nu este atacant, îl văd tot în bandă. Este un jucător bun, de calitate peste media Ligii 1, dar trebuie să știi cum să îl iei, pentru că e mai copilăros”, a spus Patriche la Fața la Joc.

Karamoko a ajuns la Dinamo în vara lui 2025, după despărțirea de FC Copenhaga. Gruparea din Ștefan cel Mare a plătit 400.000 de euro pentru transferul său. Francezul a mai trecut în carieră pe la LASK, Wolfsburg 2, Strasbourg, Ujpest și Fehervar.

Patriche a evoluat la Dinamo între 2022 și 2024, iar în prezent este antrenor secund la ACS Sportul Studențesc București, în Liga 5, unde lucrează alături de Tiberiu Bălan. Fostul fundaș a mai jucat la Sportul Studențesc, ASA Târgu Mureș, Universitatea Craiova, Academica Clinceni și CS Afumați.

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