”Câinii” și-au menținut forma bună și după reluarea campionatului, iar jocul de la Sfântu Gheorghe l-a impresionat pe Raul Rusescu (38 de ani), fost campion al României cu rivala FCSB.

Fostul atacant spune că Dinamo a arătat ”incredibil de bine” în acest debut de sezon și a vorbit la superlativ despre schimbările făcute de Nuno Campos în echipă, inclusiv cele legate de sitem.

Raul Rusescu: ”Dinamo a arătat incredibil de bine”

„Dinamo este echipa care a presat cel mai jos etapa asta. A obținut o victorie despre care ai putea spune că a fost lejeră. Doar din organizare. A fost super organizată, nu a făcut presing, a așteptat și a arătat incredibil de bine. Incredibil de bine a arătat în acest 4-4-2!

Da, a arătat incredibil de bine. Mă refer la faptul că echipa știe ce are de făcut. Dacă mâine vine antrenorul Nuno Campos și spune 'Vrem să fim cea mai agresivă echipă din Liga 1', se va întâmpla lucrul ăsta.

Nuno Campos, la meciul ăsta, a zis 'Nu vrem agresivitate, îi vom aștepta'. Cifrele asta arată, au cel mai mare index PPDA, adică au așteptat cel mai mult [la presing] etapa asta, dar au arătat bine. Sepsi a avut o ocazie cu adevărat mare, în rest nu prea a avut nimic, nu a ajuns cu adevărat la poartă. De asta spun că Dinamo a arătat incredibil de bine”, a spus Raul Rusescu, potrivit GSP.ro.

Sepsi OSK - Dinamo 0-2. Liderul, victorie fără emoții la Sfântu Gheorghe

Dinamo şi-a consolidat poziţia de lider în Superligă, după ce a învins-o pe Sepsi OSK Sfântu Gheorghe cu scorul de 2-0 vineri seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 11-a.

Dinamo a deschis scorul prin fundaşul central spaniol Martin Pascual, cu o lovitură de cap după cornerul executat de Danny Armstrong (24).

Echipa antrenată de portughezul Nuno Campos şi-a dublat avantajul prin golul altui spaniol, mijlocașul Alberto Soro (36), din centrarea aceluiaşi jucător de bandă scoţian.