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Ajuns la 26 de ani, Bogdan Racovițan este unul dintre cei constanți jucători români din ultimii ani. Campion în Polonia cu Rakow, fundașul ar putea face subiectul unui transfer important în mercato de iarnă.

Steaua Roșie Belgrad, pe urmele lui Bogdan Racovițan

În iarna anului 2027 se vor împlini 5 ani de la transferul internaționalului. FC Botoșani a încasat nu mai puțin de 600.000 de euro în ianuarie 2022 pentru mutarea lui Bogdan Racovițan.

Fiind deja un veteran la formația din Polonia, Racovițan ar lua în calcul un transfer în străinătate. Potrivit TRUmedia, Steaua Roșie Belgrad, fosta câștigătoare de Champions League, ar fi interesată de serviciile fundașului.

Totuși, pentru ca mutarea să se realizeze, campioana Serbiei trebuie să vândă alți jucători din compartimentul defensiv. Dacă planetele se vor alinia, Rakow l-ar putea vinde pe Racovițan pentru 1,5 milioane de euro, așa cum anunță sursa precizată mai sus.

Bogdan Racovițan are 6 selecții în prima reprezentativă a României, alături de care a participat la EURO 2024. La nivel de club, fundașul a strâns 139 de meciuri pentru Rakow, timp în care a marcat opt goluri și a livrat trei pase decisive.