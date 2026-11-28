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Fotbalul românesc a adus în prim-plan mai mulți jucători străini de mare valoare, iar în ultimii ani s-au lansat din SuperLiga mai mulți fotbaliști valoroși, printre ei numărându-se Philip Otele sau Andrea Compagno.

Curg ofertele pentru Andrea Compagno

Andrea Compagno a ajuns în fotbalul românesc la FCU Craiova. Italianul a evoluat pentru olteni atât în Liga 2, cât și în SuperLiga, iar evoluțiile sale foarte bune l-au făcut pe Gigi Becali să plătească nu mai puțin de 1,5 milioane de euro lui Adrian Mititelu.

Startul atacantului la FCSB a fost unul foarte bun, în primul an reușind să marcheze 12 goluri în 23 de meciuri pentru formația patronată de Gigi Becali. A doua stagiune a fost problematică, omul de afaceri considerându-l „lent”, astfel că a fost cedat pentru o sumă mult sub valoarea sa de piață în China, la TJ Jinmen Tiger.

Italianul s-a adaptat excelent în China, reușind să marcheze 19 goluri și să ofere o pasă decisivă în 29 de meciuri pentru TJ Jinmen Tiger. Oarecum surprinzător, Compagno a plecat din Chinese Super League după doar un an, acesta gâsindu-și un angajament la Jeonbuk, în Coreea de Sud.

Legitimat în Coreea de Sud de un an și jumătate, Andrea Compagno este pe punctul de a își schimba echipa. Contractul italianului cu Jeonbuk este scadent în 31 decembrie 2026.

Ofertele nu au întârziat să apară, astfel că jurnalistului italian Dario Forcardi, Andrea Compagno ar putea ajunge în Japonia. Echipa care este interesată de serviciile atacantului este Avispa Fukuoka, club aflat pe ultima poziție din clasament.

„Zvonuri din K League (n.r. prima ligă a Coreei de Sud). Potrivit unor surse, Andrea Compagno a fost contactat de Avispa Fukuoka, o echipă care se află în primul eșalon al Japoniei, dar riscă retrogradarea”, a expus Dario Forcardi.