SuperLiga a revenit cu etapa a 11-a, iar majoritatea echipelor și-au disputat meciurile după pauza dedicată echipelor naționale. Deși Universitatea Craiova era văzută ca mare favorită în duelul cu Csikszereda, victoria a fost obținută cu emoții.

Cristi Pulhac, verdict după Csikszereda - Universitatea Craiova

Unicul gol al partidei a fost înscris de Simon Elisor, în minutul 76. Totuși, ciucanii s-au bucurat de un portar în mare formă, Eduard Pap reușind să apere mai multe șuturi grele.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 12 octombrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Cristi Pulhac și Bogdan Lobonț.

Întrebat despre partida oltenilor, Cristi Pulhac a ținut să amintească că mai mulți jucători importanți au fost la echipele naționale, acesta fiind una dintre explicațiile pentru care a scorul nu a prins proporții.

Fostul jucător de la Dinamo a expus că jocul Universității Craiova a fost unul lent, iar victoria, cel puțin la prima vedere, a fost una „chinuită”.

„Cred că așteptam cu toții să vedem cum vor arăta echipele după această pauză. Voiam să vedem cum a gestionat fiecare antrenor această situație, dar și în ce formă sunt jucătorii.

Dinamo s-a descurcat destul de bine, nu s-a văzut această pauză destul de lungă. Craiova a jucat aseară, doar că mi s-a părut puțin cam lentă echipă. Au avut vreo 5 jucători care au fost plecați. Având în vedere că Csikszereda a avut doar un punct în primele etape... Mi s-a părut o victorie chinuită. Probabil că a contat că și jucătorii au fost obosiți. A avut și Pap un meci foarte bun, pentru că altfel ar fi fost scorul mult mai mare”, a declarat Cristi Pulhac la VOYO SPORT LIVE.