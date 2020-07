BREAKING NEWS | "Ce sa-i faci lui Vintila? N-am ce sa-i fac, saracul! Nu-i vezi? Cad din picioare!" Becali isi DISTRUGE echipa dupa 1-1 cu Botosani 

Becali a plecat suparat de la stadion dupa meciul cu Botosani!

Crede ca toate obiectivele clubului sunt in pericol daca jocul nu se va schimba rapid. Becali e nemultumit de vedeta Man si de jocul colectiv, dar spune ca postul lui Vintila nu e in pericol in acest moment, desi a deschis discursul din fata stadionului spunand ca echipa e neantrenata:

"Jucatori care au salarii, care au valoare, au ajuns sa nu joace nimic. Cad din picioare... Cred ca nu sunt bine antrenati jucatorii. Nu mai joaca. Cand intra, la inceput, joaca bine. Pe urma, nu mai pot. Nu pot sa-mi dau seama ce se intampla. N-ai ce masuri sa iei. Asta e! E mesria mea sa-i trezesc? N-ai ce sa faci.

Da, mi-e teama. Daca jucam asa, n-avem cum sa mergem in Europa. Nu vad cum sa putem.... Nici Botosaniul... Ei au cu Craiova, cu CFR... De Europa nu mi-e teama. Jucam cu Sepsi. Bine, nu o bati pe Sepsi daca joci asa. Si Dinamo poate sa ne dea 3 daca joaca asa. Nu cred ca o sa ne bata Sepsi, desi e posibil sa ne bata. Nu stiu, ma dezgusta, ma dezamageste atitudinea. Noi valoarea o avem, nu avem atitudine, barbatie. Stii ca esti in pericol si joci asa, in halul asta... Au avut si cei de la Botosani eliminare, nu doar noi.



Ce sa-i zici lui Vintila, saracul? N-ai ce sa-i zici. Deocamdata nu iau in calcul inlocuirea lui. Daca si cu parca... Nu vorbim cu daca. Nu e problema de schimbat Vintila, v-am spus! Nu mi-au placut intrebarile cu 'daca' niciodata. Am avut ocazii, dar trebuie sa castigi, tre' s-o bati pe Botosani. Ne-am luat adio de la titlu si nu ne mai gandim la el, macar atat. Nu ma mai implic eu, si cu Neubert sa vorbeasca MM. Eu sunt ingrijorat ca nu vand nici jucatorii daca echipa joaca asa? Ce sa faca echipa? Nu mi-a placut nici Man, deloc nu mi-a placut. Coman ce sa faca? Sa dea el gol?", a spus Becali la Digisport.