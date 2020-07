Vintila, DEZLANTUIT! Cum l-a DESFIINTAT pe Adi Popa: “Si la Reading si Ludogorets tot eu eram antrenor?”

Adrian Popa nu a scapat de replica fostului sau antrenor, care nu l-a iertat pentru criticile aduse.

Fostul mijlocas de la FCSB, Adi Popa, l-a acuzat pe Vintila de lipsa capacitatii de a comunica cu jucatorii. Popa a amintit de un meci cu Astra in care a fost introdus fara sa i se ofere niciun fel de indicatie tactica de pe banca si in care a fost trimis de Pintilii si Tanase pe postul de atacant.

Intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea partidei pe care FCSB o va disputa in fata celor de la FC Botosani, antrenorul Bogdan Arges Vintila a tinut sa ii dea o replica lui Popa, iar cuvintele tehnicianului au fost foarte dure! In timp ce era intrebat ce parere are despre declaratiile fostului sau jucator, Vintila a izbucnit in hohote de ras, iar apoi a replicat: “Am auzit ce a zis Popa, dar atunci cand pleci de la un club si incepi sa arunci cu noroi in cei alaturi de care ai mancat o paine, cred ca nu esti fair play. Incearca sa caute vinovati fara sa se priveasca in oglinda. Daca ma apuc sa ii raspund punctual, s-ar putea sa iasa in dezavantaj. Vreau doar sa ii transmit un mesaj. Ar fi trebuit sa ii zic asta personal, dar o sa ii raspund asa cum mi-a vorbit si el prin intermediul presei. La Al-Taawon, Ludogorets si Reading nu a fost Becali patron si Vintila antrenor. Sa urmareasca ce a facut si sa spuna apoi daca l-am nedreptatit noi sau chiar are el o problema.”

Vintila considera ca echipa sa este tinta atacurilor exterioare menite sa destabilizeze si recunoaste ca echipa traverseaza o perioada de neincredere: “Jucatorii nu si-au pierdut respectul fata de mine, dar se incearca destabilizarea clubului printr-un bombardament lansat din exterior in ultima vreme”