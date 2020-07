Vintila a inceput sa rada in HOHOTE, apoi i-a dat replica lui Adi Popa! Momentul in care antrenorul FCSB nu s-a mai putut stapani

Vintila a inceput sa rada cand a fost intrebat cum comenteaza intepaturile venite din partea lui Adi Popa dupa despartirea mijlocasului de club.

Pe Vintila l-a apucat rasul in momentul in care ofiterul de presa al FCSB, Catalin Fainisi, i-a transmis intrebarea legata de atacul lui Popa. Fotbalistul spusese ca la meciul cu Astra a fost trimis in teren fara a primi nicio indicatie tactica si ca Pintilii si Tanase i-au zis sa joace atacant.

"Am auzit ce a zis Popa, dar atunci cand pleci de la un club si incepi sa arunci cu noroi in cei alaturi de care ai mancat o paine, cred ca nu esti fair play. Incearca sa caute vinovati fara sa se priveasca in oglinda. Daca ma apuc sa ii raspund punctual, s-ar putea sa iasa in dezavantaj. Vreau doar sa ii transmit un mesaj. Ar fi trebuit sa ii zic asta personal, dar o sa ii raspund asa cum mi-a vorbit si el prin intermediul presei. La Al-Taawon, Ludogorets si Reading nu a fost Becali patron si Vintila antrenor. Sa urmareasca ce a facut si sa spuna apoi daca l-am nedreptatit noi sau chiar are el o problema", a spus Vintila.