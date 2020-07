"Nu te teme de cei ce te barfesc!" Cum a raspuns Bogdan Vintila tuturor criticilor din ultima saptamana, inainte de meciul cu FC Botosani!

Bogdan Vintila a avut parte de o saptamana tumultuoasa.

Dupa ce FCSB si-a pierdut sansele la titlu, antrenorul a fost criticat din toate partile, atat de patronul echipei, Gigi Becali, cat si de fostul jucator al lui FCSB, Adi Popa.

Vintila a gasit, insa, inainte de meciul cu FC Botosani, raspunsul perfect la toate criticile. Tehnicianul a postat pe contul sau de Facebook un mesaj clar, folosindu-se de un citat al parintelui Arsenie Papacioc, care spune: "Nu te teme de cei ce te barfesc; nu merita sa te lupti cu ei... Linistea si zambetul tau ii pot zapaci pe toti!"

Inainte sa posteze acest mesaj, Bogdan Vintila i-a raspuns si cu un comentariu lui Adi Popa, punctand ca fotbalistul nu a jucat mult la FCSB din cauza comportamentului sau, nu din vina patronului ori a antrenorului.

FCSB o intalneste in aceasta seara, de la ora 20, pe FC Botosani, intr-un meci din a 6-a etapa a playoff-ului Ligii 1. "Ros-albastrii" sunt in acest moment pe locul 4 al clasamentului, cu 27 de puncte, fiind la 11 puncte de actualul lider, Universitatea Craiova, care are un meci in plus.