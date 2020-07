"E Vintila in PERICOL?" Ce raspuns a dat Becali si care crede ca e marea problema a echipei in acest moment

Gigi Becali a revenit pe stadion pentru un meci al FCSB dupa mai multe luni de pauza!

Becali spune ca n-are emotii in privinta calificarii in cupele europene. Patronul FCSB spune ca nu e suparat pe Vintila, dar explica ce il nemultumeste in relatia antrenorului cu echipa. Becali lasa de inteles ca Vintila nu poate sa dea atitudinea pe care o doreste jucatorilor de la FCSB.

"Nu-mi fac probleme de Europa. Eu sunt critic, ma stiti. Imi place jocul echipei, combinativ, au jucatorii valoare. Dar n-au atitudine jucatorii. asta le lipseste. O sa trebuiasca sa creasca atitudinea. O sa vedeti ce-o sa se intample cu Botosani, cu CFR, cu Craiova! E greu sa ma supere cineva, nu sunt suparat pe Vintila! Eu spun niste lucruri pe care trebuie sa le spun.. Nu ma mai duc la echipa, e meseria lor, ei trebuie sa se motiveze. Sunt acolo si MM, si Vintila! Am venit la meci sa clarific asta cu echipa de start pe care o s-o folosim cu CFR si Craiova. Nu ma razbun, ca sa stiti", a spus Becali.