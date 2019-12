Urmarim si comentam impreuna VIITORUL - ASTRA pe www.sport.ro si Facebook Sport.ro.

Viitorul - Astra, ora 20:30, este derby-ul etapei si meciul care poate reconfigura podiumul. Astra este pe locul 2 cu 34 de puncte, in timp ce Viitorul este pe locul 3 cu 32 de puncte. Daca echipa lui Hagi va castiga, va urca pe pozitia a doua.

Viitorul are al doilea atac din Liga 1, dupa CFR Cluj, si este neinvinsa pe teren propriu in acest sezon. De partea cealalta, Astra are o evolutie de invidiat in ultima perioada. Echipa lui Andone nu a mai pierdut de 7 etape si a urcat pana pe locul 2 in clasament.



Echipele probabile:

Viitorul: Cabuz - Boboc, Tiru, Ghita, De Nooijer - Matei, Artean, Ciobanu - Houri, Rivaldinho, Munteanu

Astra: Lazar - Bruno, Graovac, Tamas, Dima, Radunovic - Simion, Radut, Gheorghe - Budescu, Alibec