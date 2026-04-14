Chiar dacă încearcă să rămână echilibrați, ardelenii sunt acum mari favoriți pentru titlu, cu un avans de trei puncte față de urmăritoarea Universitatea Craiova și de șapte față de locul trei, ocupat de Rapid.

U Cluj avea șanse mici la titlu în urmă cu șase luni

Cu victorii pe linie în play-off, U Cluj se poate lăuda cu un parcurs impresionant în ultimele luni, având în vedere că echipa lui Cristiano Bergodi a devenit sigură de prezența în ”TOP 6” spre finalul sezonului regulat.

În luna octombrie, de exemplu, bookmakerii le dădeau șanse mici ”studenților” pentru primul titlu din istoria de 107 a clubului. Cota pentru această performanță era de 50, iar U Cluj era favorita cu numărul opt!

Acum, U Cluj este favorita specialiștilor pentru titlu, cu o cotă de 1,65, depășind Universitatea Craiova, care a rămas cu 2.90 după acest meci.

Cotele pentru câștigarea titlului din Superligă, după U Cluj - Universitatea Craiova 4-0:

U Cluj - 1.65

Universitatea Craiova - 2.90

CFR Cluj - 8

Rapid București - 17

Dinamo București - 125

FC Argeș - 150

U Cluj se pregătește pentru meciul cu Dinamo

U Cluj este lider cu 39 de puncte și este singura echipă cu victorii pe linie în play-off, patru din patru, dar și cel mai bun golaveraj, cu nouă goluri marcate și doar două primite.

În următoarea etapă, ardelenii se vor deplasa la București pentru duelul cu Dinamo, în timp ce Universitatea Craiova ar urma să primească vizita Rapidului.