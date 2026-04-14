Ardelenii au câștigat categoric, profitând și de o superioritate numerică mai bine de 70 de minute. Monday Etim a fost eliminat direct încă din minutul 20, după un fault dur, la scorul de 1-0 pentru gazde.

Jug Stanojev, Jovo Lukic (dublă) și Dan Nistor au fost marcatorii din această partidă, care au adus trei puncte mari pentru echipa lui Cristiano Bergodi în lupta pentru titlu și cupele europene.

După meci, Radu Constantea, președintele clubului, a rămas echilibrat și a încercat, la fel ca antrenorul Bergodi, să tempereze entuziasmul jucătorilor. Oficialul clubului spune că obiectivul lui U Cluj pentru acest sezon este calificarea în cupele europene.

Radu Constantea: ”Ar fi una dintre cele mai mari surprize să câștigăm titlul”

„Nu ne-am fi gândit la o asemenea victorie, a făcut diferența și eliminarea jucătorului de la Craiova. Am câștigat meritat, am făcut un joc bun. Lukic cred că nu a reușit să se adapteze la Craiova. A venit la noi, a prins încredere și a început să marcheze. Căutam un atacant cu un profil asemănător cum era Blănuță, un jucător care să fie adaptat deja în campionatul nostru. Era un marcator și în Bosnia.

Acestea au fost argumentele pentru care am decis să-l achiziționăm. Prima de titlu este stipulată în contractele jucătorilor, de la începutul sezonului. Dacă se va ajunge acolo, o să o divulgăm. Mai e mult până acolo, Craiova este o echipă extrem de puternică.

Dacă ei vor câștiga toate meciurile rămase, inclusiv cel cu noi, vor lua titlul. Craiova rămâne favorită la titlu. Nu ne entuziasmăm peste măsură. Rămânem cu picioarele pe pământ.

Ar fi una dintre cele mai mari surprize să câștigăm noi campionatul, mai ales în acest format cu play-off. Obiectivul e de a ne califica într-o cupă europeană, încercăm să nu ne gândim zi de zi la câștigarea titlului”, a spus Radu Constantea, potrivit GSP.ro.

U Cluj se pregătește pentru meciul cu Dinamo

U Cluj este lider cu 39 de puncte și este singura echipă cu victorii pe linie în play-off, patru din patru, dar și cel mai bun golaveraj, cu nouă goluri marcate și doar două primite.

În următoarea etapă, ardelenii se vor deplasa la București pentru duelul cu Dinamo, în timp ce Universitatea Craiova ar urma să primească vizita Rapidului.