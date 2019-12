Vremea rea da peste cap Liga 1! Botosani - Viitorul, in pericol sa fie amanat

Dupa ce zilele trecute, din cauza ploii abundente, Voluntari - FCSB a fost amanat, un nou meci este in pericol.

Ultima partida a rundei 18 din Liga 1 risca sa nu se dispute, din cauza ninsorii de la Botosani. Meciul este programat pentru ora 20:30, dar terenul este complet acoperit de zapada.

Organizatorii au inceput procesul de deszapezire, dar prognoza nu arata bine pentru urmatoarele ore. Ramane de vazut ce decizie va lua arbitrul la ora meciului, in functie de starea gazonului.

Viitorul cauta o victorie in aceasta seara, care le poate asigura constantenilor prima pozitie in Liga 1! Gazdele se afla intr-o situatie delicata, pe locul 8, iar un esec in acest meci ii va indeparta tot mai mult de locurile de play-off.