LIVE 20:30 FC Botosani - Viitorul Constanta | Hagi cauta victoria care ii poate aduce pozitia de lider in Liga 1! ECHIPELE PROBABILE

Urmarim si comentam impreuna FC Botosani - Viitorul Constanta de la ora 20:30, pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro

Botosani - Viitorul este ultima partida a rundei 18 din Liga 1, una extrem de importanta pentru ambele echipe.

FC Botosani se afla pe locul 8, la 4 puncte de play-off, asa ca un pas gresit in aceasta seara o va indeparta si mai mult de obiectivul propus in acest sezon. Moldovenii au o singura victorie pe teren propriu in campionat, misiunea fiind cu atat mai dificila in fata trupei antrenate de Gica Hagi

De partea cealalta, Viitorul Constanta vine motivata la Botosani, in incercarea de urca pe prima pozitie a Ligii 1, la egalitate cu CFR Cluj. Momentan, constantenii sunt pe locul 3, cu 32 de puncte.

In tur, cele doua echipe au remizat 2-2, intr-un meci in care au marcat Eric si Iancu, pentru Viitorul, si Askovski (2) pentru Botosani.

Echipe probabile

FC Botosani: Pap, Patache, Harut, Chindris, Tiganasu, Papa, Rodriguez, Roman, Ebenhofer, Moussa Ofosu

Viitorul Constanta: Cabuz, Mladen, Taru, Ghita, Boboc, Ciobanu, Artean, Houri, Matei, Munteanu, Rivaldinho