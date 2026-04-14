Echipa lui Cristiano Bergodi se gândește tot mai serios la titlu, având în vedere că are victorii pe linie în play-off, iar acum pare imposibil ca echipa să rateze prezența în cupele europene.

De altfel, clubul a făcut și primul transfer pentru sezonul următor. Încă din luna ianuarie, U Cluj s-a înțeles cu nigerianul Friday Adams (23 de ani) de la FC Botoșani, care evoluează pe postul de fundaș dreapta.

Friday Adams este primul transfer al lui U Cluj pentru cupele europene

Intrat în ultimele șase luni de contract, Adams nu a fost titular de drept pe postul de fundaș dreapta, pe care FC Botoșani îl are pe Narcis Ilaș (19 ani), soluție pentru regula U21. Mutarea a fost confirmată de Valeriu Iftime pentru Sport.ro încă de la începutul anului.

„Friday Adams s-a înțeles cu U Cluj, mi se pare. Din vară, bineînțeles, că e la mine până în iunie. (n.r. - N-ați încercat să-l convingeți să rămână?) Nu, pentru că e bolnav continuu. Fractură de stres, are stres la cap, la urechi, la mâini, peste tot. (n.r. - Asta invocă el?) Poate că invocă, exact. Mai e o chestie interesantă, el nu poate rămâne pentru că nu are unde juca.

Dacă Narcis Ilaș era sănătos, el nu juca niciun minut. Deci era complicat pentru el, și înțeleg. D-asta i-am dat drumul, ca să știți. Dacă aș fi vrut, negociam cu el, m-a rugat din vară”, spunea patronul lui FC Botoșani, pentru Sport.ro

Friday Adams a sosit în România la FC Botoșani în 2023, de la FC Noah, iar în acest sezon a evoluat în 21 de partide pentru echipa sa de club.

U Cluj se pregătește pentru meciul cu Dinamo

U Cluj este lider cu 39 de puncte și este singura echipă cu victorii pe linie în play-off, patru din patru, dar și cel mai bun golaveraj, cu nouă goluri marcate și doar două primite.

În următoarea etapă, ardelenii se vor deplasa la București pentru duelul cu Dinamo, în timp ce Universitatea Craiova ar urma să primească vizita Rapidului.