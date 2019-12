ATAC DUR la Gica Hagi! Fostul jucator al lui Viitorul, acuzatii grave la adresa "Regelui": "Hagi nu a vorbit niciodata cu mine!"

Un fost jucator de la Viitorul a povestit relatia rece pe care a avut-o cu Hagi in perioada petrecuta la echipa.

Bas Kuipers (24 ani), jucatorul lui NEC Nijmegen a oferit un interviu in presa din Olanda in care a povestit despre perioaoda petrecuta la Viitorul, acuzand faptul ca a fost tratat urat atat de cei din staff, cat si de Gica Hagi. De asemenea, fundasul s-a plans si de modul in care se petrec lucrurile in Liga 1.

"In Romania, pentru un cartonas rosu te suspenda imeidiat trei etape. Nu am fost deloc fericit pentru lucrul asta. Am stat 5 saptamani in tribuna fara ca cineva din club sa schimbe o vorba cu mine.

Am stat 7 luni acolo, dar Hagi n-a vorbit niciodata cu mine. Voiam sa plec. Pana la urma, a iesit totul asa cum trebuia, ne-am dat mana si am devenit jucator liber de contract. Nu a trecut mult timp si m-a sunat agentul. Am fost invitat sa ma antrenez cu NEC Nijmegen, iar dupa trei zile, am semnat contractul", a declarat Bas Kuipers in presa olandeza, conform Telekom Sport.

Kuipers a venit la Viitorul in luna ianuarie 2019, parasind clubul in luna august. A jucat in doar doua meciuri in tricoul Viitorului.