Pleaca Hagi de la Viitorul? ANUNTUL MOMENTULUI: "Vrea sa se intoarca in Turcia!"

Bogdan Stancu a vorbit pentru presa turca despre evolutia sa la Genclerbirligi, dar a oferit detalii si despre o posibila revenire a lui Hagi in Turcia.

Atacantul roman traverseaza o perioada foarte buna in Super Lig, cu 7 goluri marcate in 12 partide, contribuind decisiv la ultimele doua succese ale echipei sale.

"Hamza (n.r. antrenorul lui Genclerbirligi) a venit cu o abordare noua si a dat un restart echipei. Il stiam dinainte. Este foarte concentrat pe ceea ce face si a avut sansa sa poata schimba lucrurile aici. Am castigat ultimele 2 jocuri, dar inca mai avem de muncit pentru a ne imbunatati jocul", a declarat romanul.

Gica Hagi a antrenat pentru ultima oara in Turcia in sezonul 2010-2011, la Galatasaray, inainte sa inceapa proiectul la Academia Viitorul. Bogdan Stancu, fostul elev al "Regelui", a facut un anunt suprinzator si spune ca Hagi ar putea sa revina sa antreneze in campionatul turcesc.

"Cred ca Hagi a fost ghinionist atunci. Galatasaray nu avea un staff bun, dar au fost si alte motive, ceva n-a mers bine pentru noi. Dar Hagi este un foarte bun antrenor. El a castigat titlul in Romania, are o academie excelenta in tara. Cred ca e un om de succes si stiu ca vrea sa se intoarca inapoi in Turcia", a incheiat Bogdan Stancu.