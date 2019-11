Italienii anunta revenirea lui Radu la Inter: "Echipa e in maini bune si se poate relaxa in privinta viitorului!" Reactia portarului roman

Ionut Radu a impresionat in ultimul meci al celor de la Genoa.

Radu a avut o parada incredibila in partida cu SPAL din etapa a 13-a, iar presa italiana il ridica in slavi pe goalkeeper-ul roman. Mai mult, jurnalistii de la tuttomercatoweb.com scriu ca Radu va reveni la Inter.

"Deocamdata, Inter e in maini sigure si se poate relaxa in privinta viitorului. Radu se dovedeste a fi un mare portar si daca va continua asa, in cativa ani, cu siguranta va putea sa fie numarul 1 la Inter", au scris italienii.

Si Radu si-a lasat o portita deschisa la Inter, chiar daca clubul din Milano l-a cedat la Genoa: "Inter? Sunt mereu pregatit, dar acum lucrez aici si sunt fericit! Vom vedea care va fi viitorul".



Portarul roman a reusit o parada absolut incredibila si si-a ajutat echipa sa castige un punct. In prima repriza, la scorul de 0-0 intre SPAL si Genoa, Radu a avut doua parade fantastice in decurs de doua secunde. A doua interventie a fost cea care i-a ridicat in picioare atat pe fani, cat si pe jurnalistii italieni. Mai intai, Radu a respins in fata la o lovitura libera periculoasa a celor de la SPAL, apoi a respins cu piciorul sutul lui Reca din 2 metri desi era cazut la pamant.

Meciul dintre SPAL si Genoa, ultimul al etapei a 13-a, s-a terminat 1-1. Radu a primit gol in minutul 55 de la Petagna, din penalty, iar Sturaro a egalat doua minute mai tarziu. Genoa este pe locul 18, pozitie retrogradabila, cu 10 puncte, in timp ce SPAL e pe locul 19, cu un punct mai putin.