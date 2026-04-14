La un moment dat, iranienii au solicitat ca FIFA să le ducă meciurile din grupa G, în Mexic, însă forul mondial nici n-a vrut să audă de așa ceva din motive logistice.

Explicația e simplă și ține de atacul devastator pe care Israel și SUA l-au lansat împotriva Iranului de pe 28 februarie. În urma războiului, deocamdată, peste 3,000 de iranieni din rândul populației civile și-au pierdut viețile. Și, pe fondul acestei situații, s-a tot speculat pe marginea participării Iranului la Mondiale. Turneul final va fi găzduit de Canada, Mexic și SUA. Ca o ironie a sorții însă, perșii ar trebui să-și joace meciurile cu Noua Zeelandă (15 iunie), Belgia (21iunie) și Egipt (26 iunie), la Los Angeles și la Seattle.

Tabloul Cupei Mondiale (11 iunie – 19 iulie) a fost completat cu toate cele 48 de echipe calificate după ultimele meciuri de baraj din luna martie. Și, totuși, rămâne un mare semn de întrebare în privința Iranului pe acest tablou.

Președintele Federației Iraniene, vehement: „Toți jucătorii vor fi obligați să cânte imnul!“

Pe fondul acestei situații incerte, au apărut fel și fel de speculații despre o eventuală retragere a Iranului de la Mondiale. Deocamdată însă, forul de la Teheran și-a clarificat poziția: naționala va merge la CM 2026. Cu precizarea că lucrurile se pot schimba de zece ori de acum până la startul competiției, în funcție de derularea războiului.

Deocamdată însă, președintele Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj (foto, sus), a venit cu o altă precizare importantă. Acesta a subliniat că lotul pentru Cupa Mondială va fi alcătuit exclusiv din fotbaliștii care se vor supune regulilor federației. Concret, toți jucătorii vor fi obligați să cânte imnul național.

Taj a făcut această precizare pentru că, în ultimii ani, diaspora iraniană le-a cerut sportivilor să boicoteze momentul intonării imnului pentru a condamna crimele comise de regimul de la Teheran împotriva cetățenilor săi, de-a lungul anilor. Și au fost chiar cazuri în care sportivii au stat tăcuți, când a fost intonat imnul național. Un astfel de caz s-a petrecut în primul meci al Iranului, la Mondialul din 2022, cu Anglia (1-6). Atunci, Taremi și colegii săi n-au cântat versurile imnului, în semn de protest față de uciderea lui Mahsa Amini, tânăra care a refuzat să-și acopere părul. Ulterior însă, după acest gest, toți jucătorii Iranului au fost obligați de regim să cânte imnul, la celelalte două partide de la CM 2022, cu Țara Galilor (2-1) și cu SUA (0-1).

Acum, Mehdi Taj a insistat că fotbaliștii naționalei vor fi monitorizați cu atenție, astfel încât să nu mai aibă loc episoade precum cel de la Mondialul de acum patru ani.

„Lotul echipei naționale? Va fi format doar din jucătorii care au patriotism în sânge, dar și mândria de a îmbrăca tricoul naționalei, de a ridica steagul țării și de a cânta imnul național. Cine nu va accepta aceste condiții, n-are un loc în echipa națională“, a declarat președintele Federației Iraniene de Fotbal.