Universitatea Craiova și Dinamo sunt echipele care s-au luptat de la începutul acestui sezon pentru poziția de lider, iar ambele formații au câte 33 de puncte, cu mențiunea că oltenii au cu un meci mai puțin.
Ce a spus Victor Becali despre FCSB în lupta la titlu
FCSB se află pe locul nouă și are 21 de puncte după 15 partide jucate. „Roș-albaștrii” au două înfrângeri consecutive în campionat cu același scor, 0-1, în fața lui Corvinul și ”U” Cluj.
Întrebat despre lupta la titlu din Superliga, Victor Becali a spus că Universitatea Craiova este favorită, dar le vede pe Dinamo și FCSB capabile să pună probleme.
„Nu cred că lupta la titlu se dă doar între Craiova și Dinamo. Cred că și FCSB poate intra în această cursă.
Eu sunt dinamovist, dar favorită este Craiova, deoarece are cel mai echilibrat lot. Jucătorii de pe teren pot fi înlocuiți cu brio de rezerve. E important să ai pe bancă jucători valoroși. Așa, lot au toți... Dar ai nevoie de fotbaliști care să intre și să facă diferența.
Craiova a și fost nevoită să își formeze un asemenea lot; fiind angrenată în cupele europene și jucând în 3 competiții, e important să poți alinia două echipe. Văd că reușesc, și o fac foarte bine.
Dinamo joacă bine, deși a pierdut puncte importante acum. Nu întotdeauna câștigă cel care merită”, a declarat Victor Becali, conform gsp.ro.
Dinamo a pierdut în runda a 16-a din campionat, scor 0-1, cu Petrolul, astfel că oltenii pot să ia un avans de trei puncte cu o victorie pe terenul lui UTA.