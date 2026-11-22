Universitatea Craiova și Dinamo sunt echipele care s-au luptat de la începutul acestui sezon pentru poziția de lider, iar ambele formații au câte 33 de puncte, cu mențiunea că oltenii au cu un meci mai puțin.

Ce a spus Victor Becali despre FCSB în lupta la titlu

FCSB se află pe locul nouă și are 21 de puncte după 15 partide jucate. „Roș-albaștrii” au două înfrângeri consecutive în campionat cu același scor, 0-1, în fața lui Corvinul și ”U” Cluj.

Întrebat despre lupta la titlu din Superliga, Victor Becali a spus că Universitatea Craiova este favorită, dar le vede pe Dinamo și FCSB capabile să pună probleme.