Internaţionalul francez va fi supus unei intervenţii chirurgicale înainte de sfârşitul lunii, a precizat PSG într-un scurt comunicat, fără a menţiona durata estimată a absenţei sale, deşi este probabil ca aceasta să se întindă pe parcursul mai multor luni.

Desire Doue a fost operat și va rata restul sezonului!

PSG, care urmează să primească vizita echipei AS Roma în Liga Campionilor, miercuri, nu se poate baza deja, pentru următoarele luni, pe un alt jucător cheie din compartimentul ofensiv, Hvicea Kvaraţhelia.

Jucătorul georgian, operat la Doha la sfârşitul lunii octombrie, a suferit exact aceeaşi accidentare, la acelaşi genunchi. La acea vreme, persoanele din anturajul lui "Kvara" estimau că perioada de recuperare va depăşi şase luni.

Aflat într-o formă excelentă de la începutul sezonului, atât la echipa de club, cât şi la naţionala Franţei, Doue a fost scos de pe teren pe targă, în lacrimi, în minutul 38 al meciului de sâmbătă dintre Nice şi PSG (2-3). El a înscris al doilea gol al parizienilor (min.32).

În timp ce încerca să se întoarcă având mingea la picior, francezul în vârstă de 21 de ani şi-a sucit genunchiul drept, fără a exista vreun contact cu un alt jucător, prăbuşindu-se apoi pe gazon.

"Este o accidentare gravă", a declarat sâmbătă antrenorul lui PSG, Luis Enrique, potrivit Agerpres.