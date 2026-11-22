Pauza dedicată echipelor naționale a ajuns la final, iar competițiile importante de pe continent s-au reluat. În acest caz se află și SuperLiga, competiție în care va avea loc FC Argeș - FCSB.

FC Argeș - FCSB, duminică, 22 noiembrie – ora 20.30

Piteștenii s-au impus în precedenta etapă, 2-1 cu Dinamo (acasă), și au oprit o serie negativă formată din trei rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.

Două victorii, o remiză și patru partide pierdute este palmaresul înregistrat de roș-albaștri în campionatul curent din postura de vizitatori.

FC Argeș este echipa cu cele mai puține șuturi expediate pe spațiul porții adverse, doar 50 (FCSB - 96, locul 2).

FCSB este formația care a beneficiat în turul sezonului regulat de cele mai multe cornere (92).

Adversarii roș-albaștrilor au deschis scorul în nouă dintre cele 15 jocuri din sezonul actual, șase dintre aceste partide fiind pierdute de către bucureșteni.

Tehnicianul Bogdan Andone a mai întâlnit-o pe FCSB de nouă ori, a câștigat patru jocuri și a pierdut cinci. De reamintit că a antrenat gruparea roș-albastră la începutul stagiunii 2019-2020 (7 meciuri în toate competițiile - 4 victorii - o remiză - două înfrângeri).

FCSB s-a impus în șase dintre ultimele 10 dueluri directe din campionat, interval în care piteștenii au învins de trei ori, iar o partidă s-a terminat la egalitate.