Universitatea Craiova este, fără doar și poate, echipa momentului din fotbalul românesc. După ce a cucerit trofeele puse în joc în stagiunea precedentă, „Știința” are un parcurs excelent în UEFA Conference League, competiție în care a adunat 7 puncte în primele trei etape.
Remarcatul lui Ciprian Marica din SuperLiga
Dacă Al Hamlawi este titularul postului la „Știința”, Simon Elisor a livrat de fiecare dată când a intrat pe teren. Atacantul francez a marcat nu mai puțin de 9 goluri în SuperLiga. Performanța este una notabilă, în condițiile în care Elisor a intrat, de cele mai multe ori, de pe banca de rezerve.
Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de joi, 19 noiembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Ciprian Marica și Robert Niță.
Deși se discută foarte mult despre Assad Al Hamlawi, Ciprian Marica e de părere că oltenii au o rezervă peste nivelul SuperLigii.
Expertul VOYO susține că Simon Elisor are calități rar întâlnite în competiția internă. Mai mult decât atât, Ciprian Marica le-a transmis inclusiv oficialilor de la Craiova că, după părerea sa, Elisor este mai bun decât Al Hamlawi.
„Craiova, după părerea mea, chiar dacă titularul postului este Al Hamlawi, are o rezervă foarte bună, Elisor. Eu cred că Elisor este un jucător mai bun. Desigur, intră pe teren și marchează. Fiind în formă Al Hamlawi, nu prea poate juca Elisor.
Le spuneam și celor de la Farul, în lojă, că e un jucător excelent... Chiar și celor de la Craiova le-am spus că e, după părerea mea, mai bun. Erau oarecum sceptici, pentru că Al Hamlawi marchează constant, e bătăios, dar eu zic că Elisor are o calitate foarte bună... Puțini jucători sunt de calitatea sa în SuperLiga”, a declarat Ciprian Marica, la VOYO SPORT LIVE.
- 1,5 milioane de euro este cota lui Simon Elisor
- 18 meciuri și 11 goluri a adunat atacantul la Universitatea Craiova