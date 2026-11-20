Naționala României își află azi adversara din barajul de menținere în Liga B din Nations League! Tragerea la sorți, pe Sport.ro

Naționala României își află azi adversara din barajul de menținere în Liga B din Nations League! Tragerea la sorți, pe Sport.ro

Cu ce se ocupă Novak Martinovic, fostul gladiator de la FCSB: „Fiecare zi are 70 de probleme”

Cu ce se ocupă Novak Martinovic, fostul gladiator de la FCSB: „Fiecare zi are 70 de probleme”

Superliga României, depășită de ligile din Costa Rica, Bolivia sau Israel. Pe ce loc ne aflăm în power ranking-ul OPTA

Superliga României, depășită de ligile din Costa Rica, Bolivia sau Israel. Pe ce loc ne aflăm în power ranking-ul OPTA

Scandal uriaș la fosta campioană din Premier League! Au rupt contractul din cauza unei actrițe de filme pentru adulți

Mișcarea care va revoluționa fotbalul românesc! Propunerea lui MM Stoica: „Am mărit numărul ca să nu retrogradeze Dinamo”

Gabi Tamaș, reținut pentru 24 de ore! După două ore de audieri, a ieșit încătușat și flancat de polițiști

Victor Pițurcă e convins că Gigi Becali îl va da afară de la FCSB: ”Îi mai dau 3-4 etape”

Bölöni: "Burleanu spunea că bate Bosnia dacă își dă jos ochelarii. Nu nenorocita de banderolă e problema la Ianis"

Universitatea Craiova este, fără doar și poate, echipa momentului din fotbalul românesc. După ce a cucerit trofeele puse în joc în stagiunea precedentă, „Știința” are un parcurs excelent în UEFA Conference League, competiție în care a adunat 7 puncte în primele trei etape.

Remarcatul lui Ciprian Marica din SuperLiga

Dacă Al Hamlawi este titularul postului la „Știința”, Simon Elisor a livrat de fiecare dată când a intrat pe teren. Atacantul francez a marcat nu mai puțin de 9 goluri în SuperLiga. Performanța este una notabilă, în condițiile în care Elisor a intrat, de cele mai multe ori, de pe banca de rezerve.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de joi, 19 noiembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Ciprian Marica și Robert Niță.

Deși se discută foarte mult despre Assad Al Hamlawi, Ciprian Marica e de părere că oltenii au o rezervă peste nivelul SuperLigii.

Expertul VOYO susține că Simon Elisor are calități rar întâlnite în competiția internă. Mai mult decât atât, Ciprian Marica le-a transmis inclusiv oficialilor de la Craiova că, după părerea sa, Elisor este mai bun decât Al Hamlawi.

„Craiova, după părerea mea, chiar dacă titularul postului este Al Hamlawi, are o rezervă foarte bună, Elisor. Eu cred că Elisor este un jucător mai bun. Desigur, intră pe teren și marchează. Fiind în formă Al Hamlawi, nu prea poate juca Elisor.

Le spuneam și celor de la Farul, în lojă, că e un jucător excelent... Chiar și celor de la Craiova le-am spus că e, după părerea mea, mai bun. Erau oarecum sceptici, pentru că Al Hamlawi marchează constant, e bătăios, dar eu zic că Elisor are o calitate foarte bună... Puțini jucători sunt de calitatea sa în SuperLiga”, a declarat Ciprian Marica, la VOYO SPORT LIVE.