De două ori câștigător al Ghetei de Aur, golgheterul absolut al campionatului și unul dintre cei mai mari jucători din istoria lui Dinamo, fostul atacant și-a petrecut ultimii ani în Canada, într-un apartament închiriat.

Fostul internațional a fost găsit fără suflare într-o locuință din zona Toronto, unde stătea cu chirie. Informația a fost confirmată public de interpretul de muzică populară Gheorghe Turda, al cărui prieten deținea apartamentul. Cauza exactă a decesului nu a fost anunțată oficial.

Dudu Georgescu, cel mai mare atacant din istoria lui Dinamo

Născut pe 1 septembrie 1950, la București, Dudu Georgescu și-a început cariera la Progresul. A debutat în prima ligă în 1969, iar după trei sezoane și o scurtă experiență la CSM Reșița a ajuns la Dinamo, clubul la care avea să devină o adevărată legendă.

Între 1973 și 1983, atacantul a câștigat patru titluri de campion al României și o Cupă. A înscris 207 goluri în 260 de meciuri de campionat pentru „câini”, record care îl păstrează în fruntea clasamentului marcatorilor din istoria clubului. În plus, a reușit 17 goluri în 23 de partide europene.

La nivel individual, performanțele sale au fost și mai importante. Dudu Georgescu a câștigat de două ori Gheata de Aur a Europei, în 1975, cu 33 de goluri, și în 1977, cu 47 de reușite. A fost golgheterul campionatului României timp de patru sezoane consecutive, între 1975 și 1978. Cele 252 de goluri înscrise în prima ligă, în 371 de meciuri, reprezintă și astăzi un record.

Pentru echipa națională a României a adunat 40 de selecții și 21 de goluri. A avut inclusiv oferte din străinătate, de la New York Cosmos și Al-Hilal, însă transferurile nu s-au concretizat. În acea perioadă, statutul lui Dinamo, club aflat în subordinea Ministerului de Interne, îi limita posibilitățile de a pleca din țară.

Casa din București i-a fost retrocedată și a ajuns în Canada

După retragerea din 1988, Dudu Georgescu a încercat o carieră în antrenorat. A fost „secund” la CSM Reșița, apoi „principal” la Zimbru Chișinău în Moldova, Corvinul Hunedoara, CSM Reșița, Acvila Giurgiu și Dunărea Călărași. În 2001 a antrenat și în Arabia Saudită, la Al-Najma.

În jurul anului 2000, a emigrat în Canada împreună cu soția sa, Marina. În zona Toronto, a deschis o școală de fotbal, a lucrat cu copii și a oferit pregătire individuală. A rămas însă legat sufletește de România și a vorbit în mai multe interviuri despre dorul de țară și de atmosfera din Ștefan cel Mare.

Una dintre cele mai grele lovituri a venit, însă, chiar din România. Locuința sa din București, din zona Moșilor, pe care o primise în perioada în care juca la Dinamo, a făcut obiectul unui proces de retrocedare. Dudu Georgescu a pierdut în instanță și a fost evacuat. Astfel, fostul mare fotbalist a rămas fără casa în care locuise.

„Dinamo mi-a întors spatele”

În 2014, după ce situația sa materială a ajuns în atenția presei, Ionuț Negoiță, patronul de atunci al lui Dinamo, a încercat să îl readucă în club prin proiectul „Legenda renaște”.

Fostului atacant i s-au oferit un post și un salariu în cadrul clubului, o mașină Logan și un apartament cu trei camere în complexul Confort City din Popești-Leordeni. La momentul predării cheilor, Dudu Georgescu a fost copleșit de emoție. A plâns și l-a îmbrățișat pe Negoiță, convins că apartamentul îi va rămâne în proprietate.