Istvan Kovacs va conduce partida dintre Manchester City şi Napoli, programată în etapa cu numărul 5 din faza principală a competiţiei.

Istvan Kovacs va arbitra Manchester City - Napoli!

Arbitrul din Carei va fi ajutat de asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, în timp ce al patrulea oficial va fi Marcel Bîrsan. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Sebastian Colţescu, scrie News.ro.

Partida dintre Manchester City şi Napoli se va disputa pe Etihad Stadium, marţi, 24 noiembrie, de la ora 22:00.

Szabolcs Kovacs la duelul din UEFA Youth League

Tot un oficial român a fost delegat de UEFA şi la întâlnirea dintre echipele de tineret ale cluburilor Manchester City şi Napoli, din UEFA Youth League.

Partida va fi condusă la centru de fratele lui Istvan Kovacs, Szabolcs Kovacs, ajutat de asistenţii Cosmin Bojan şi Ionuţ Neacşu, în timp ce al patrulea oficial va fi englezul John Baines.