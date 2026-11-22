În campionatul regional, Tsoumou a bifat două meciuri fără să marcheze, încasând un cartonaș galben. Eficiența sa a ieșit însă în evidență în GFA Cup, competiție în care a înscris două goluri în tot atâtea partide jucate.

Atacantul central născut la Brazzaville a semnat cu gruparea din Gozo League pe 10 septembrie 2026, din postura de jucător liber de contract, înțelegerea sa fiind valabilă până pe 30 iunie 2027. În actualul sezon, vârful congolez a adunat patru apariții și 360 de minute în tricoul noii sale echipe, fiind integralist în toate partidele disputate.

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Traseul lui Juvhel Tsoumou după plecarea din România

Până să ajungă în liga regională, atacantul de 1,91 metri a schimbat mai multe campionate după despărțirea de Rapid din ianuarie 2024. El a evoluat în Thailanda, la Police Tero FC (13 meciuri și 6 goluri), a trecut apoi pe la Hebar (9 partide) și a jucat ulterior pentru Marsaxlokk FC (11 meciuri și 4 goluri), echipă de care s-a despărțit la începutul anului 2026.

În România, Juvhel Tsoumou a ajuns prima dată în vara anului 2018, la FC Hermannstadt, unde a marcat 10 goluri în 45 de meciuri. Evoluțiile de la Sibiu i-au adus transferul la FCSB în septembrie 2019, însă experiența la formația roș-albastră a fost scurtă, cu doar 3 meciuri jucate (două în campionat și unul în Cupa României) și un gol marcat.

De-a lungul carierei, fostul internațional congolez, cu 3 selecții la prima reprezentativă și apariții la naționalele de juniori ale Germaniei, a mai îmbrăcat tricourile celor de la Farul Constanța și Rapid.

Evaluat în prezent la 50.000 de euro, Tsoumou a atins cea mai mare cotă de piață în iunie 2019, când valora 550.000 de euro.