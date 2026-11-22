Antrenorul român a intrat în atenția campioanei Algeriei, MC Alger, care i-ar fi propus un contract pe două sezoane, cu un salariu consistent.

Ofertă de 1.000.000 de euro pentru Laurențiu Reghecampf!

Potrivit TRUmedia, oficialii clubului algerian l-au contactat pe Reghecampf și i-au oferit 45.000 de dolari pe lună. În cazul în care ar accepta propunerea, tehnicianul ar încasa peste un milion de dolari în doi ani.

Reghecampf ar fi principala variantă a conducerii pentru postul de antrenor, deși pe lista clubului se mai află alți doi tehnicieni.