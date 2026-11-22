Partida Atalanta - Inter, din runda a 12-a, va avea loc duminică, de la 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Paolo Bargiggia l-a descris pe Cristi Chivu folosind un singur cuvânt

Invitat la podcastul Mundialito, jurnalistul Paolo Bargiggia a fost rugat să caracterizeze antrenorii din Serie A printr-un singur cuvânt. Pentru tehnicianul român, verdictul a fost scurt: „Excelent!”.

Bargiggia a oferit și alte descrieri pentru tehnicienii din Italia. Cesc Fabregas a fost „fundamental”, Massimiliano Allegri „inutil”, Maurizio Sarri „învechit”, iar Gennaro Gattuso „admirabil”.

Chivu traversează o perioadă bună la Inter, unde a ajuns în vara lui 2025. În primul sezon pe banca formației milaneze, românul a câștigat campionatul și Cupa Italiei. Până acum, a condus echipa în 73 de partide și are o medie de 2,14 puncte pe meci.