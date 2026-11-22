Pauza dedicată echipelor naționale a ajuns la final, iar competițiile importante de pe continent s-au reluat. În acest caz se află și SuperLiga, competiție în care va avea loc FC Argeș - FCSB.

LPF a decis! Cine arbitrează meciul FCSB-ului din etapa 16

Duelul de la Mioveni este extrem de important pentru formația roș-albastră. În condițiile în care Farul a pierdut cu U Cluj, FCSB se poate clasa pe loc de play-off la finalul rundei în curs.

Totuși, duelul nu va fi unul facil. FC Argeș vine după succesul în fața lui Dinamo, iar Bogdan Andone dorește cu siguranță să o „răpună” pe fosta sa formație.

Partida se va disputa de la ora 20:30, iar LPF a anunțat arbitrii delegați. Mai exact, la centru va fi Marian Barbu, care va fi ajutat de la tușe de către Mircea Grigoriu și Daniel Ilinca. Alina Peșu este al patrulea oficial. Brigada arată astfel: