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Din postura de nou-promovată, Corvinul a reușit rezultate importante în SuperLiga, fiind unul dintre cluburile care au impresionat în actualul sezon.

Florin Maxim, sincer după FCSB - Corvinul 0-1

Înainte de pauza competițională, Corvinul a reușit să se impună la limită în fața FCSB. Fabry a marcat un gol spectaculos de la distanță și a adus toate punctele în dreptul nou-promovatei.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În matinalul de duminică, 22 noiembrie, Andrei Grecu a purtat un dialog cu Florin Maxim.

Inevitabil, tehnicianul a fost întrebat și despre succesul obținut în fața FCSB, asta după ce în etapa a 16-a a învins-o inclusiv pe Csikszereda.

Oarecum surprinzător, Florin Maxim a mărturisit că le-a cerut jucătorilor să treacă peste acea victorie. Motivul? Pentru moment nu a fost nimic realizat, în condițiile în care campionatul este în plină desfășurare.

„(n.r. - De cine vă e teamă că vă ia locul de play-off?) Nu ne ia locul, că nu avem noi loc în play-off. Ne dorim enorm, nu pot să ascund asta. Visez la asta, fac tot ceea ce depinde de mine. Nu îmi e teamă de nicio echipă de sub noi, dar nici de cele de deasupra noastră.

Victoria cu FCSB a fost importantă doar prin prisma numelui, dar până la urmă tot trei puncte sunt. Le spuneam și băieților că trebuie să uităm cât mai repede acest joc. Nu suntem obișnuiți, am câștigat împotriva unei echipe precum FCSB, ei au fost tot timpul sunați de către ziariști. Li s-a dat o importanță mare, dar le-am spus că trebuie să avem continuitate. Degeaba am câștigat în fața FCSB, dacă la Csikszereda nu făceam la fel”, a declarat Florin Maxim, la VOYO SPORT LIVE.