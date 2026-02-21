Victor Angelescu a încercat să pară indiferent față de postarea din social media făcută de Dinamo înaintea derby-ului, interpretată de unele voci din spațiul public ca un potențial derapaj rasist.

Victor Angelescu după Rapid - Dinamo 2-1: „Câteodată există o karmă”

Acționarul minoritar al giuleștenilor nu s-a pronunțat dacă postarea a fost rasistă sau nu. Totuși, după succesul cu 2-1 din derby al echipei sale, a ținut să precizeze că uneori karma își face datoria.

„Câteodată există o karmă care se întoarce. Vreau să mă focusez pe ceea ce facem noi. În rest, nu vreau să comentez postarea. Respect, fiecare are strategia lui. Repet, nu sunt eu în măsură să comentez.

Pentru noi contează victoria, era foarte important să câștigăm acest meci”, a declarat Victor Angelescu, într-o intervenție telefonică la televiziunea Digi Sport.

Videoclipul care a aprins spiritele

Dinamo a postat pe paginile oficiale de pe rețelele sociale un videoclip de promovare pentru derby-ul cu Rapid. A fost prezentat un câine roșu care merge prin zăpadă pe suprafața Arenei Naționale și găsește o pană.

Cel mai probabil, autorii s-au referit la sigla giuleștenilor, unde este înfățișat un vultur. Multe voci din fotbalul românesc au criticat însă inițiativa dinamoviștilor și au remarcat că videoclipul poate fi interpretat drept un derapaj rasist.

„Când se unesc câinii, ziua învinge noaptea! Așteptarea a luat sfârșit, ne mai desparte doar o zi până la meciul contra celor de la Rapid București! Sâmbătă, câinii vor face tribunele de pe Arena Națională să vibreze!” - a fost mesajul din descrierea videoclipului.