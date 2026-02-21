Rapid s-a impus cu 2-1 în fața lui Dinamo, într-un meci din runda 28 din Superliga care s-a jucat pe Arena Națională.

Giuleștenii au punctat prin Borza (30') și Paraschiv (34'), în timp ce „câinii” au înscris prin Opruț (90+6').

Cătălin Cîrjan: „Totul se va juca în play-off!

Căpitanul lui Dinamo nu a ieșit la rampă în derby, dar i-a asigurat pe suporteri că roș-albii își vor lua revanșa în fața rivalei din Giulești.

„Dominăm, avem multe ocazii, avem posesia, dar scapă de două ori și ne dau două goluri așa s-a întâmplat în ultimii ani cu ei, aste e.

Am început bine, am și marcat acel gol, dar a fost fault, eu greu să îi desfaci pentru că se apără în șase.

Am încercat să le spun suporterilor să nu mai arunce cu bulgări, dar și fanii lor au aruncat.

Clasamentul e foarte strâns, totul se va juca în play-off, trebuie să ne concentrăm și să ne antrenăm în continuare. O să ne pregătim mai bine și în play-off o să îi batem de două ori”, a spus Cătălin Cîrjan după înfrângerea cu Rapid.

În urma acestui rezultat, Rapid rămâne pe poziția a treia, dar a egalat-o pe Dinamo la puncte (52) și s-a apropiat la o „lungime” de liderul Universitatea Craiova, care are cu un meci mai puțin.