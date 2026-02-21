Rapid a învins sâmbătă seara, teoretic pe teren propriu, în fapt pe Arena Națională, cu 2-1 pe Dinamo, în etapa a 28-a din Superligă.

Soro a înscris din pasa lui Musi, în minutul 15, dar golul a fost anulat de VAR pentru un fault al lui Mărginean întâmplat cu aproximativ un minut mai devreme chiar în fața arbitrului Rareș Vidican, care a făcut semn ca jocul să continue!

Un sfert de oră mai târziu, Borza a deschis scorul, iar în minutul 33 Daniel Paraschiv a înscris şi el, cu o lovitură de cap.

Raul Opruț de la Dinamo, cel mai bun jucător din derby

Dinamoviştii au avut o ocazie mare la şutul frumos al lui Karamoko, din minutul 86, şi au înscris prin Opruţ în minutul 90+6 pentru 2-1, scorul final.

De altfel, Raul Opruț a fost desemnat și jucătorul meciului de Sofascore, care l-a notat cu 7.9.

Fundașul stânga al lui Dinamo este la al treilea meci consecutiv în care marchează, după 2-0 cu FC Hermannstadt în Cupa României și 1-0 cu Unirea Slobozia în etapa precedentă din Superligă.