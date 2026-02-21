Giuleștenii au rezolvat meciul încă din prima repriză, după golurile marcate de Borza, în minutul 26, și Paraschiv, în minutul 34.

Dinamo a redus diferența târziu, în minutul 90+6, prin Opruț, însă nu a mai putut evita înfrângerea.

Succesul o duce pe Rapid la 52 de puncte, la egalitate cu Dinamo și la doar o lungime în spatele liderului Universitatea Craiova.

Cristi Săpunaru a tras o concluzie după Rapid - Dinamo 2-1

La final, Cristi Săpunaru, fostul căpitan al Rapidului, a analizat prestația giuleștenilor și a evidențiat schimbarea de atitudine.

„M-am așteptat să fie un meci greu. Mă așteptam ca Rapidul să arate altfel. Au fost mult mai agresivi decât în alte meciuri. Au avut altă mentalitate. Rapid trebuie să joace cu jucătorii care sunt în formă. A fost o formulă mai ofensivă, dar care a fost mai defensivă în realitate, din cauza terenului”, a declarat Săpunaru, la Digi Sport.

Retras din fotbal în vara lui 2025, fostul fundaș se poate lăuda cu 212 meciuri, 16 goluri și patru pase decisive pentru giuleșteni.